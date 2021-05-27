Замначальника УФСИН Томской области попытался покончить с собой

Заместитель начальника управления ФСИН Томской области Александр Зорин попытался покончить с собой на рабочем месте. Его госпитализировали с 13 ножевыми ранениями в сердце.

Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина поступил в больницу в 09:18. Изначально замначальника находился в реанимации, однако позже пришёл в себя. Врачи зафиксировали у него повреждение внутренних органов брюшной полости и грудной клетки.

Как стало известно каналу, утром его подвозил водитель на служебной машине. В один момент Зорин попросил оставить его в авто одного для разговора по телефону, а когда он вернулся, начальник уже был весь в крови.