Голливудский актёр Стивен Сигал вступит в партию "Справедливая Россия – За правду"

Голливудский актёр Стивен Сигал официально вступит в партию "Справедливая Россия – За правду". Во время заседания палаты депутатов ему вручат партийный билет.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе организации, ранее Сигал был членом партии "За правду", а теперь вместе с командой Захара Прилепина присоединился к "Справедливой России – За правду". Во время ближайшего заседания ему выдадут партийный билет.

Как отметил источник, актёр продолжит заниматься вопросами экологии, особенно борьбой против загрязнения природы. Сигал представит на заседании свои планы по работе в этом направлении.

Напомним, что в составе партии "За правду", которую основал писатель Захар Прилепин, Стивен Сигал собирался баллотироваться в Госдуму. При этом предложенные президентом РФ поправки к Конституции не разрешают становиться депутатам лицам, имеющим вид на жительство за рубежом или гражданство иной страны.