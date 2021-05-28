Голливудский актёр Стивен Сигал вступит в партию "Справедливая Россия – За правду"

Голливудский актёр Стивен Сигал официально вступит в партию "Справедливая Россия – За правду". Во время заседания палаты депутатов ему вручат партийный билет.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе организации, ранее Сигал был членом партии "За правду", а теперь вместе с командой Захара Прилепина присоединился к "Справедливой России – За правду". Во время ближайшего заседания ему выдадут партийный билет.
Как отметил источник, актёр продолжит заниматься вопросами экологии, особенно борьбой против загрязнения природы. Сигал представит на заседании свои планы по работе в этом направлении.
Напомним, что в составе партии "За правду", которую основал писатель Захар Прилепин, Стивен Сигал собирался баллотироваться в Госдуму. При этом предложенные президентом РФ поправки к Конституции не разрешают становиться депутатам лицам, имеющим вид на жительство за рубежом или гражданство иной страны.
Комментарии
Новости с днища.
Артист войдёт в неё вместе с командой Захара Прилепина
Офигеть, Сигал тоже против бандеровцев
Днище первым изрыгнул свой комментарий.
Стивен Сигал вступит в партию "Справедливая Россия – За правду"
Наверное потому что они базовый доход гражданам России хотят выплачивать
зачем "справ. РФ" такое лицо с чёрным орнаментом вокруг рта ?
название партии направлено на лиц ничего не понимающих в политике-- у каждого своя правда и потому справедливости никогда не было и не будет.....ха-ха-ха...
Какая разница как называется, главное, что хотят сделать