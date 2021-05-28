В США назвали российский газ "самым грязным" в мире

Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм от лица ведомства выступила против строительства газопровода "Северный поток-2", назвав российский газ "самым грязным" в мире. Об этом пишет РБК, ссылаясь на издание Washington Examiner.

"Одна из причин, помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле", — сказала она на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США.

В ходе выступления Грэнхолм также отметила, что ведомство не участвовало в консультациях, посвященных санкциям против проекта. При этом она подчеркнула, что вопрос об ограничениях касательно строительства газопровода нужно было поднимать раньше.

"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода длиной 1234 км (2468 км по двум веткам) по дну Балтийского моря. Он будет проходить через территориальный воды России, Германии Дании, Швеции и Финляндии. Против проекта выступают США, Украина и некоторые страны Европы.

Ранее стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена пройдёт 16 июня в Женеве. Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития отношений, а также ряд других вопросов.