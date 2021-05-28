Пятница, 28 Май, 09:07

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,46
€ 89,66
12°


5035207 +9039
Обь
552см +10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Кубок мира по гребле в БарнаулеВыборы в Госдуму-2021Коронавирус на Алтае
Новости

В США назвали российский газ "самым грязным" в мире

, ИА "Амител"
Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что считает газопровод "Северный поток-2" очень опасным
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм от лица ведомства выступила против строительства газопровода "Северный поток-2", назвав российский газ "самым грязным" в мире. Об этом пишет РБК, ссылаясь на издание Washington Examiner.

"Одна из причин, помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле", — сказала она на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США.

В ходе выступления Грэнхолм также отметила, что ведомство не участвовало в консультациях, посвященных санкциям против проекта. При этом она подчеркнула, что вопрос об ограничениях касательно строительства газопровода нужно было поднимать раньше.

"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода длиной 1234 км (2468 км по двум веткам) по дну Балтийского моря. Он будет проходить через территориальный воды России, Германии Дании, Швеции и Финляндии. Против проекта выступают США, Украина и некоторые страны Европы.

Ранее стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена пройдёт 16 июня в Женеве. Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития отношений, а также ряд других вопросов.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

28.05.2021 09:03
- гость -

Пора учиться им завидовать молча, скоро пригодится. Промолчавший чаще за умного сойдёт.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
09:00
Эксперт: почему льготная ипотека больше не нужна и куда после пандемии люди тратят деньги 0
08:50
В США назвали российский газ "самым грязным" в мире 1
08:39
Жителям Алтайского края расскажут о досрочном назначении пенсии 0
08:29
Очень дорого. Цены на отдых в Алтайском крае и Республике Алтай выросли на 40% 2
08:14
Голливудский актёр Стивен Сигал вступит в партию "Справедливая Россия – За правду" 7
08:03
Решат горожане. В мэрии рассказали, какой будет стела "Город трудовой доблести" в Барнауле 7
07:51
"Они нужны городу". Десять школ построят в новых кварталах на окраине Барнаула 0
07:35
Когда в Барнауле начнётся пляжный сезон и где можно будет искупаться? 13
07:20
Штормовое предупреждение на четыре дня объявили в Алтайском крае 0
07:06
Вдоль по "питерской": сдачу супермузея на Алтае могут сдвинуть из-за плитки за 37 млн 13
06:51
Роковые красотки. Самые знаменитые брюнетки Голливуда 7
06:37
Доктор Мясников раскрыл способ распознать рак во время еды 3
06:18
Грей бока и сей пшеницу. Что нельзя делать на Пахома Тёплого 28 мая 0
06:01
До +22 градусов и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 28 мая 0
23:59
Такой день. Грядущий рост цены проезда в Барнауле и отставка главы района 0
23:27
Барнаулец попытался купить автомобиль, но лишился 310 тысяч рублей 1
22:58
Замначальника УФСИН Томской области попытался покончить с собой 4
22:28
Сразу три иномарки столкнулись в центре Барнаула 8
21:58
Цены на кофе взлетели до максимума с 2016 года 1
21:28
Привитым россиянам разрешат въезд в Таиланд без 14-дневного карантина 0
20:58
Пьяный мужчина с пневматическим пистолетом разгуливал на улице в Барнауле 1
20:26
Россия не выдала разрешение австрийскому самолёту на полёт в Москву в обход Белоруссии 3
19:57
Названы возможные мотивы надругательства над школьницей в Барнауле 7
19:39
Письмо о бомбе в самолёте с Протасевичем отправили после разворота на Минск 2
19:20
В Барнауле на выходные частично перекроют проспект Ленина 1
18:55
Динамика низкая. 10% граждан России прошли полную иммунизацию от COVID-19 2
18:35
Детский омбудсмен рассказала, как помочь избитой в Барнауле школьнице 1
18:16
В Барнауле на двое суток перекроют участок улицы 0
17:57
Ремонт дорог в барнаульском посёлке Авиатор обойдётся в 34,7 млн рублей 0
17:37
Сговор или нет. Закупочные цены на молоко синхронно упали в нескольких районах края 5
17:24
Школьницу взяли под стражу из-за насилия над девочкой в Барнауле 8
17:12
Более девяти тысяч случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки 0
17:00
Алтайский СК возбудил дело о халатности из-за избиения школьницы 0
16:45
Рука помощи. "Единая Россия" разработает к выборам программу поддержки бизнеса 0
16:36
В Алтайском крае возбудили дело из-за антисанитарии в доме престарелых 1
16:25
В Пентагоне заявили, что не считают Россию врагом 1
16:13
Два человека пострадали при опрокидывании автомобиля в Горном Алтае 0
16:01
В Барнауле наградили участников творческого конкурса "Победители" 0
15:54
Стоимость проезда по четырём маршрутам повысят в Барнауле 18
15:44
Прокуратура блокирует сайты с видео об избиении девочки в Барнауле 10
15:35
Больше денег, меньше иноагентов. Алтайские депутаты "поправили" Кодекс о выборах 2
15:25
Прирост на четверть: ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в регионах Алтая 0
15:07
Mash: в Барнауле сотрудницу частной клиники уволили из-за беременности 18
14:55
Исследование: треть барнаульцев хотели бы ходить на работу с животными 5
14:45
В Алтайском крае потушили крупный пожар, угрожавший спалить село 1
14:30
На Алтае мужчина украл у бывшей жены кочан капусты и попался полиции 6
14:19
В Минтруде заявили о готовности рассмотреть предложения о четырёхдневке 3
14:07
Депутат АКЗС и его водитель находятся в больнице после жуткого ДТП 15
13:55
Сельхозпроизводителей "заставят" сообщать пчеловодам об обработке полей пестицидами 0
13:43
В Алтайском крае мужчина зарезал сожительницу и спрятал тело в погребе 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.