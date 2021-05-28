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Башар Асад победил на выборах президента Сирии

, ИА "Амител"
Он набрал 95,1% голосов
Башар Асад / Скриншот из видео / YouTube-канал 'RTД на русском'

Башар Асад / Скриншот из видео / YouTube-канал "RTД на русском"

Башар Асад в четвёртый раз победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов избирателей. Об этом сообщил председатель парламента Сирии Хаммуда Сабаг, пишет РИА Новости.

По словам Сабага, право голосовать имели более 18,1 млн сирийцев. Из них свыше 14,2 млн пришли на выборы, а 13,5 млн – проголосовали за Асада.

"Сирийцы показали, что полны решимости противостоять опасным вызовам и вписали ещё одну славную страницу в историю своей страны", – цитирует спикера ТАСС.

Таким образом, Башар Асад избран ещё на один семилетний срок. До этого он избирался на выборах президента Сирии в 2000, 2007 и 2014 годах.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

28.05.2021 10:03
гость

До этого он избирался на выборах президента Сирии в 2000, 2007 и 2014 годах

Какой популярный президент

28.05.2021 10:18
М

Сирия сегодня пожалуй настоящий друг и союзник России.

28.05.2021 10:22
- гость -

28.05.2021 10:18
М

Венесуэла тоже!

28.05.2021 10:37
вирус

Вы забыли наши друзья КНДР и Белоруссия

28.05.2021 10:38
гость

Интересно, а нельзя по образцу Евросоюза создать Союз Россия-Сирия? Не обязательно же, чтобы была общая граница. У США. фактически, штаты по всему миру. А то Асад все равно не вечен. А кто будет после, неизвестно

28.05.2021 10:39
- гость -

какой молодец да же нашего переплюнул
совпадение !!!???

28.05.2021 10:41
гость

КНДР в Союз не пойдет, там диктатор сильно амбициозен. Может с Китаем пойдет

28.05.2021 10:51
гость

Лукашенко всех переплюнул. Пока даже всех королей Саудовской Аравии, хотя там вообще выборов нет. У них самое долгое король 23 года сидел, пока не умер, а Лукашенко уже 27 лет. Ким Ир Сен 22 года

28.05.2021 11:09
Александр

Америка и Европа могут стать друзьями России только при условии, если в России будет дюжина и более президентов на дюжину и более кусков от России.

Поэтому дружите с Сирией, КНДР и Венесуэлой. Либо превращайтесь в набор маленьких уютных стран.

28.05.2021 11:20
гость

если в России будет дюжина и более президентов на дюжину и более кусков от России

Блин, жалко если реально Россия исчезнет, предки тысячу лет сохраняли, а мы развалим. Но дружба с США и уютная жизнь в маленьких странах того стоит. Только кто даст гарантию, что уютная жизнь будет? Даже в кусочках Югославии, Украины и Грузии она не очень уютная, а в кусочках Ливии вообще дурдом. У нас может быть хуже, из-за того, что не все смирятся и будут пытаться восстановить большую Россию

28.05.2021 11:27
гость

Если Китаю ресурсы бесплатно поставлять, он тоже дружить будет. А какая разница бесплатно поставлять в Европу или в Китай. Если Европа от ресурсов откажется, а нам столько не надо, часть придется бесплатно Китаю отдавать, чтобы дружил. Ну и тем, кто еще захочет, кроме Европы

28.05.2021 11:29
- гость -

28.05.2021 11:09
Александр
Идите к чорту с вашими маленькими уютными странами удобными для европы.

28.05.2021 11:32
Гость

А почему вы решили что чтобы нормально жить русским людям должен произойти распад страны?)) Это что то новенькое.

28.05.2021 11:34
гость

Даже в кусочках Югославии, Украины и Грузии она не очень уютная

Еще Молдавия, вроде бы европейская страна, а работать в Россию едут. В Армении сейчас проамериканский президент, а жизнь не очень уютная, с Азербайджаном воюют. Наверное потому что с Россией дела имеют или у американцев на всех проамериканских президентов денег все таки не хватает

28.05.2021 11:40
Fkt

Близнец Пусина. Стана в гов"не, а он на белом коне. Утопил страну в крови.

28.05.2021 11:40
- гость -

Поздравляем Асада с победой. Желаем ему скорейшего восстановления страны и мирной жизни.

28.05.2021 11:42
гость

28.05.2021 11:32
Гость
А почему вы решили что чтобы нормально жить русским людям должен произойти распад страны

Потому что невозможно жить также как в цивилизованных странах без дружбы с цивилизованными странами. А цивилизованные страны не очень расположены дружить со страной с самой большой в мире территорией и самыми большими природными ресурсами на душу населения, так как это их потенциальный конкурент. Ресурсов, чтобы обеспечить уровень жизни как в цивилизованных странах, хватает примерно на один миллиард человек, этот миллиард уже есть. Других ресурсов пока нет, а часть из них у нас. Цивилизованному миллиарду надо их контролировать. А еще китайцы туда же лезут

28.05.2021 11:43
гость

Утопил страну в крови.

Ее за него утопили. Как ранее Ирак и Ливию

28.05.2021 11:48
- гость -

28.05.2021 11:42
гость

цивилизованная страна это Россия. А гейропа с ее педофилией, трансгендерами, обучениями сексу в детсадах, колониальным прошлым и постоянно воюющая против нашей страны это остатки падшей цивилизации.

28.05.2021 11:58
гость

28.05.2021 11:48
- гость -

Я условно назвал их цивилизованными, имел в виду самыми богатыми. Там смысл поста, что они будут дружить только если будут контролировать наши ресурсы и наше ядерное оружие через своего человека на посту президента. Или через своих президентов на развалинах России

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