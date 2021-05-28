Башар Асад победил на выборах президента Сирии

Башар Асад в четвёртый раз победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов избирателей. Об этом сообщил председатель парламента Сирии Хаммуда Сабаг, пишет РИА Новости.

По словам Сабага, право голосовать имели более 18,1 млн сирийцев. Из них свыше 14,2 млн пришли на выборы, а 13,5 млн – проголосовали за Асада.

"Сирийцы показали, что полны решимости противостоять опасным вызовам и вписали ещё одну славную страницу в историю своей страны", – цитирует спикера ТАСС.

Таким образом, Башар Асад избран ещё на один семилетний срок. До этого он избирался на выборах президента Сирии в 2000, 2007 и 2014 годах.