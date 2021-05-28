Федеральная поддержка. Алтайские бизнесмены смогут получить помощь от Корпорации МСП

26 мая генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Исаевич посетил Алтайский край с рабочим визитом. В ходе поездки руководитель ведомства встретился с представителями предпринимательского сообщества региона на площадке центра "Мой бизнес". В разговоре с предпринимателями также принял участие начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

Основной целью встречи – обмен мнениями, сбор обратной связи от предпринимателей о продуктах Корпорации, их эффективности, доступности. Поэтому вначале встречи Александр Исаевич анонсировал продукты и ключевые направления деятельности Корпорации МСП, которые сейчас совершенствуются, адаптируются под потребности бизнеса.

"Государства не должно быть видно, бизнес должен видеть инструменты поддержки", – заявил Александр Исаевич. Таким образом, обозначив позицию федеральной структуры поддержки, предлагаемые инструменты которой, должны быть понятны и востребованы предпринимателями.

Ключевыми направлениями деятельности Корпорации МСП стали: финансовая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса; освоение рынков сбыта, в том числе через обеспечение доступа предпринимателей к закупкам крупнейших заказчиков; экспортная деятельность; развитие инфраструктуры поддержки бизнеса; поддержка на старте и сопровождение; коммуникация с бизнесом; диджитализация мер поддержки.

Александр Исаевич прокомментировал возможность предпринимателей встроиться в действующие программы поддержки для повышения эффективности бизнеса. Причём продукты компании адаптируются под потребности компаний, поэтому вероятность получить поддержку Корпорации МСП на старте бизнеса вполне реально.

В диалоге с руководителем Корпорации МСП приняли участие представители алтайского бизнеса разных направлений деятельности: Елена Роговская, директор компании "МиНиМи", председатель совета директоров компании "Агроцентр" Александр Костин, генеральный директор предприятия "Зиас Машинери" Константин Денисенко и другие.

Так, для генерального директора Алтайского завода сельхозмашиностроения Татьяны Филидовой продукты компании были знакомы, предприятие им пользуется: "Поддержка работает, мы пользуемся продуктами корпорации", – отметила она.

Также Татьяна Филидова поинтересовалась инструментами поддержки для малых пищевых производств, которые выпускают экологичную и, порой, уникальную продукцию из местного сырья. Александр Исаевич ответил, что помощь в этой ситуации может быть в двух направлениях: продвижение на экспорт, новые рынки сбыта, а также попадание на полки крупнейших ретейлеров страны.

В завершении встречи Александр Исаевич наградил благодарностями Корпорации МСП свыше тридцати представителей алтайского бизнеса, а также руководителей организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. В число награждённых также вошли представители СМИ, которые вносят большой вклад в информирование предпринимателей о государственной поддержке, популяризацию предпринимательства. Наградами удостоены – Инна Бурюк, ведущая телевизионной программы "Деловая среда"; Евгений Шумилов, телеканал "Россия" (регион), журналист, редактор отдела газеты "Алтайская правда".