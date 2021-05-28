Россельхозбанк помог компаниям Алтая заключить около 400 контрактов на экспорт

В Алтайском филиале Россельхозбанка за 20 лет работы более 130 компаний открыли валютные счета для экспортной деятельности. Более 500 контрактов было поставлено на учёт в рублях и иностранной валюте для работы с зарубежными партнёрами. Из них порядка 400 контрактов – на поставку экспортной продукции.

Клиенты банка работают с контрагентами из 39 стран мира, совершая сделки в шести иностранных валютах. Наиболее популярны продукты экспорта с территории Алтая: пшеница, гречиха, ячмень, овёс, рожь, подсолнечник, соя, рапс, масличный лён, мука.

Россельхозбанк стал одним из первых банков в программах развития экспортного потенциала российских агропромышленных предприятий. Банк помогал компаниям выбрать наиболее интересные направления экспорта, оценить входные барьеры, узнать требования к поставляемой продукции, проработать вопросы сертификации и логистики экспорта по выбранным направлениям.

Так, компания ООО "ПК "Сибиряк" сотрудничает с Россельхозбанком с момента своего основания – с декабря 2016 года. Они производят гречневые крупы, чечевицу, горох и планируют в ближайшее время расширить линейку другими культурами. Поставки делают в Узбекистан, Азербайджан и Таджикистан, где спрос на продукт растёт.

"Сейчас мы вводим в эксплуатацию вторую линию, чтобы увеличить мощности и, соответственно, поставки. Банк помогает нам кредитами, ведением счетов и конвертацией по индивидуальной марже. Обслуживанием довольны, сотрудники всегда приветливы, компетентны, подскажут, как лучше сделать, чтобы сопроводить сделки, и теперь нам легче и безопаснее выходить на рынки в других странах", – сообщила Алена Горохова, финансовый директор ООО "ПК "Сибиряк".

Россельхозбанк в Алтайском крае и Республике Алтай активно и точечно работает с каждым клиентом-экспортёром. Банк участвует во всех госпрограммах льготного кредитования и поддержки экспорта агропромышленного комплекса.

"Клиенты получают широкий спектр продуктов и услуг, связанных с внешней торговлей: привлечение экспортного финансирования, структурирование сделок, проведение расчётов и различных видов гарантийных операций. Для поддержки экспортёров в банке создан и успешно функционирует Центр компетенций, оказывающий консультационную поддержку клиентам", – прокомментировал директор Алтайского филиала АО "Россельхозбанк" Николай Бойко.

Центр открыт в режиме 24/5 и работает в формате горячей линии: 8-800-200-78-70. Дополнительно за каждым клиентом закреплён персональный менеджер, который решает вопросы клиента на месте.

Россельхозбанк развивает онлайн-ресурсы для компаний, производящих расчёты в валюте. С помощью современной технологичной торговой системы "РСХБ-Дилинг 2.0" клиенты банка в режиме реального времени получают информацию о котировках валют и совершают операции со всеми основными финансовыми инструментами, включая конверсионные сделки. Операции проводят в любой из 14 активных валют без комиссий за конвертацию и пользование системой.