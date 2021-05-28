На Алтае пенсионер хотел продать дачу, но лишился 175 тысяч рублей

В Алтайском крае полицейские проводят проверку в отношении мошенников, которые завладели деньгами 73-летнего жителя Локтевского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Установлено, что пенсионер хотел продать дачу за 50 тысяч рублей. Ему позвонил незнакомец и заявил, что купит недвижимость, а деньги переведёт онлайн. Правда, для этого он попросил сельчанина пройти к банкомату, вставить карту и сообщить коды из SMS.

"В результате с карты потерпевшего было списано 175 тысяч рублей. Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество", – говорится в сообщении.

Ранее жительница Алтайского края совершила 150 переводов мошенникам и лишилась 4 млн рублей.