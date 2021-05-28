В Барнауле управляющим компаниям и ТСЖ представили новый сервис "Домопульт"

"Домопульт" – платформа для компаний, управляющих жилой и коммерческой недвижимостью. Она включает в себя диспетчеризацию обращений, контроль исполнения заявок, предлагает собственникам квартир, коттеджей или арендаторам офисов и торговых центров заказать и оплатить различные бытовые услуги – доставку воды, клининг, мелкий ремонт, а также мобильное приложение для осуществления взаиморасчётов, включая передачу показаний приборов учёта и оплату услуг ЖКХ.

"Система интересная, она удобна не только для УК и ТСЖ, но и для жителей. Однако, как в ходе обсуждения высказались некоторые организации, они уже пользуются подобными сервисами. Готовы ли они подключить "Домопульт" – покажет время, тем не менее у присутствующих встреча вызвала неподдельный интерес. После презентации одноимённой цифровой платформы собравшиеся обсудили ряд вопросов о возможности интеграции с существующей в регионе системой "Город", а также юридические и финансовые аспекты", – поделилась впечатлениями от мероприятия коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Татьяна Колганова.

ГК "Росводоканал" и ООО "Домопульт" в начале 2021 года подписали соглашение, по которому федеральный оператор в сфере водоснабжения, водоотведения приобрёл 25% акций компании. В рамках партнёрства планируется развивать уже успешно зарекомендовавший себя цифровой сервис для управляющих компаний коммунальной отрасли, жилой, коммерческой и торговой недвижимости.