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11 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

, ИА "Амител"
В регионе выявили 59 новых случаев COVID-19
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

11 пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3207, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в лабораториях подтвердили 59 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 51 463. Выздоровели 46 399 человек (+35 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 30, Камень-на-Оби, Чарышский район – по 3 заболевших, Бийск, Славгород, Волчихинский, Крутихинский, Павловский, Суетский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Рубцовск, Благовещенский, Калманский, Каменский, Кулундинский, Мамонтовский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Пристанский районы – по 1 заболевшему. 

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 146 пациентов, из них 51 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 296 коек.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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