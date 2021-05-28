20 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

В Горном Алтае за минувшие сутки зафиксировали 20 случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает оперативный штаб региона.

Диагноз подтвердился у девяти жителей Кош-Агачского района, у пяти жителей Горно-Алтайска, у четырёх жителей Майминского района, у жителя Турочакского района и у жителя Шебалинского района.

Таким образом, за весь период пандемии COVID-19 в Республике Алтай выявили 17 025 заболевших. Из этого числа выздоровели 16 626 пациентов, в том числе 12 – за последние сутки.

Ранее в регионе умерло 280 человек с коронавирусом. 237 из них скончались непосредственно от COVID-19, остальные – по иным причинам.