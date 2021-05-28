Многодетным семьям алтайских отличников выплатят до 10 тысяч рублей

Пресс-служба мэрии Барнаула напомнила об единовременных выплатах многодетным семьям отличников по окончании учебного года. Такой вид материальной помощи существует в Алтайском крае с 2011 года.

Для выполнения условий получения выплаты ученикам 2-10 классов необходимо получить по всем предметам итоговые пятёрки, в том числе за четверти, полугодия и год, а выпускникам 11-х классов – получить аттестат с отличием.

За отличников 2-4 классов один раз в год положена выплата 1 тысячи рублей, 2-9 классов – 2 тысячи, 10 классов – 3 тысячи, 11 классов – 10 тысяч рублей.

Для формирования пакета документов необходимо обратиться к администрации школы.