Семья – планета детства: как на Алтае реализуют проект по повышению культуры родительства

Второй год на базе АлтГПУ реализуют проект "Семья – планета детства". Он направлен на повышение культуры и ответственности родительства в семьях Алтайского края. Более 40 психологов из АлтГПУ и организаций-партнёров бесплатно консультируют родителей, опекунов и граждан, собирающихся стать родителями.

"Оценив результаты 2020 года, в 2021 году мы расширили психологическую, методическую и консультативную помощь по направлениям, которые не были активны в прошлом году. Также мы начали развивать новое направление – выездное консультирование", – рассказала руководитель проекта, директор Учебно-консультационного центра АлтГПУ Галина Парфенова.

За пять месяцев 2021 года психологи провели 6513 консультаций. Наиболее часто обращались с проблемами межличностного общения членов семьи и развития эмоциональной сферы ребёнка. На втором месте – проблемы в развитии личности ребёнка, его поведении, чертах характера, проблемы в учебе, отставание в развитии, психологические особенности детей с ОВЗ и с другими особенностями развития.

Также встречались вопросы по развитию интересов, склонностей ребёнка, подготовке членов семьи к появлению нового ребёнка в семье, трудностям социально-коммуникативного развития ребёнка, возрастным кризисам и влиянию цифрового пространства.

В период с января по май 2021 года больше всего консультаций проведено с родителями детей младшего школьного возраста; на втором месте обращения, касающиеся дошкольников, на третьем – подростков. Меньше всего обращений – по старшеклассникам. В то же время родителям детей от 16 до 18 лет уже оказано на 8% больше консультационных услуг, чем за весь прошлый год.

Проект продолжается. Родителей и граждан, которые планируют появление ребёнка в семье, приглашают на консультации, которые очно и дистанционно проводят высокопрофессиональные психологи, педагоги и логопеды.

Чтобы получить бесплатную консультацию, нужно записаться по телефонам 8 (983) 604-50-53, 8 (385) 220-58-48 или по электронной почте Mir_detstva_AltGPU@mail.ru.