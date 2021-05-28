Более девяти тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число случаев коронавируса выросло на 9252 – до 5 044 459. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+3274 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+840) и Московской области (+746). Алтайский край (+59) на 28 мая занимает 35-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 661 234 человека, в том числе 9385 – за последние сутки.

Скончались ещё 404 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 120 406 летальных исходов.