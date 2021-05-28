Владимиру Путину доверяют 60% россиян

Президенту России Владимиру Путину "скорее доверяют" 60% россиян, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты соцопроса фонда "Общественное мнение", проведённого среди 1,5 тыс. респондентов в 53 регионах страны.

При этом 30% опрошенных заявили, что "скорее не доверяют" российскому лидеру. А каждый десятый затруднился ответить на поставленный перед ним вопрос.

Также респонденты рассказали о своём отношении к качеству работы Путина. По мнению 62% россиян, глава государства хорошо исполняет возложенные на него обязанности, 23% этой точке зрения возразили, ещё 14% участников опроса затруднились ответить.