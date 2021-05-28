Владимиру Путину доверяют 60% россиян

Президенту России Владимиру Путину "скорее доверяют" 60% россиян, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты соцопроса фонда "Общественное мнение", проведённого среди 1,5 тыс. респондентов в 53 регионах страны.
При этом 30% опрошенных заявили, что "скорее не доверяют" российскому лидеру. А каждый десятый затруднился ответить на поставленный перед ним вопрос.
Также респонденты рассказали о своём отношении к качеству работы Путина. По мнению 62% россиян, глава государства хорошо исполняет возложенные на него обязанности, 23% этой точке зрения возразили, ещё 14% участников опроса затруднились ответить.
Комментарии
опрос,наверно, проводили в психлечебницах?
Опрос проводился среди чиновников, росгвардии, депутатов и друзей путина.
как можно доверять челу,который обещать не повышать пенс.возраст?
28.05.2021 16:11 согласен с вами
наш дурдом голосует за путена!
Текст песни Семен Слепаков - В моей стране все есть
Хорошо работает. А толку нет.
Всё вышеотписавшееся сетевое хомячьё относится к 10 % не доверяющих. Ну и Бог с вами, не для вас он работает. Того, кто на дом сетевым бездельникам будет привозить деньги чемоданами, не найдёте нигде.
Всё вышеотписавшееся сетевое хомячьё
Дружище, а вам за вашу писанину хоть деньжат подкинут перед выборами, или вы на волонтерских?
А я считаю его неплохим человеком. Он много сделал и делает , согласно своему пониманию мироустройства. Хочет как лучше, но получается так как получается.
28.05.2021 17:42
- гость -
А я считаю его неплохим человеком. Он много сделал и делает , согласно своему пониманию мироустройства. Хочет как лучше, но получается так как получается.
Чё конкретно он сделал, чтобы быть не плохим человеком ? Есть что сказать по этому поводу?
Вот чтобы гареть в аду - на это у многих есть что сказать по делу.