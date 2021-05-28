В Горном Алтае ожидают ухудшения паводковой обстановки

Жителей и гостей Горного Алтая предупредили об угрозе паводка. Ситуация может осложниться, если приток коренной воды на реках и озёрах совпадет с обильными дождями.

"В период полноводности рек и озёр осуществлять славы и водные прогулки, тем более купаться, становится крайне опасно. Этот период стоит переждать, – подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай. – Именно в такое время чаще всего регистрируются случаи гибели и травматизма туристов на водных объектах".

Наиболее тяжёлая ситуация с паводком может возникнуть на Бии в Турочакском районе, на Катуни – в Майминском районе, на реке Урсул – в Онгудайском и Усть-Коксинском районах, а также на Телецком озере.

Населению, живущему рядом с водоёмами, рекомендовали заранее принять меры по защите имущества и следить за сообщениями в СМИ.