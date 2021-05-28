Одно спокойствие. Как подготовиться к переезду и избежать трудностей с ним

Для многих переезд – это целая проблема. Перед каждым человеком, который собрался менять жильё, встаёт вопрос: как перевезти мебель так, чтобы она осталась в отличном состоянии? В транспортной компании "Перевозки недорого" уверены: если осуществлять квартирный переезд с грузчиками от официальной компании, они отнесутся к имуществу как к своему. В организации рассказали, на что обратить внимание при подготовке к переезду.

Упаковочная тара

Если неправильно уложить мебель и декоративные элементы, можно легко их испортить. Например, те же дверные ручки нужно укладывать осторожно, иначе могут повредиться или потеряться важные детали. Замечательную помощь окажет обёрточная пленка. В неё удобно упаковывать мелкие детали, по возможности их лучше сложить в мелкий упаковочный пакет.

Об упаковке нужно заботиться заранее: подготовить картонные коробки для книг, картин, посуды; для одежды можно использовать огромные мусорные мешки, их удобно нести. Укрепляют упакованные предметы скотчем, обязательно маркируют, помечая хрупкое, низ и верх.

Подготовка мебели к переезду

Фактически всю мебель нужно освободить от одежды и накопленных вещей. Её можно перевезти и с вещами, но нести будет невозможно – очень тяжело. Лучше все встраиваемые детали выкрутить и разложить отдельно. Разумеется, то, что имеет зеркальные и стеклянные детали, обязательно переместить в коробки или ящики. Обернув всё, что может разбиться или сломаться, положить на ровную поверхность и стараться ничего не ставить сверху.

Современные компании, предлагающие услуги грузоперевозок, предоставляют не только грузчиков, но и упаковщиков. Специалисты приезжают с тарой, сами разбирают мебель и складывают вещи, грузят их в автомобиль. На новом месте идёт обратный процесс: вещи заносят, распаковывают, мебель расставляют по местам и забирают мусор. Лучше заплатить и наслаждаться результатом, чем решать тысячу проблем одновременно, согласитесь.

Поиск транспорта

Любой переезд вовлекает человека в размышления и заставляет решить проблему с транспортом. Если всё готово и нужно просто вывезти вещи, заказывают грузовое такси с подачей за 30 минут. В других случаях авто бронируют заранее. Озвучивайте диспетчеру объём своих вещей хотя бы примерно, чтобы получить подходящий по габаритам транспорт.

Полезные советы по переезду подготовила ТК "Перевозки недорого", осуществляющая выгодные перевозки по Москве и области.