Алтайские единороссы рассказали, как найти свой участок на праймериз

С 24 мая в Алтайском крае проходит предварительное голосование "Единой России" по отбору кандидатов на выборы депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. Проголосовать можно в электронном виде на сайте pg.er.ru. Для тех, кто предпочитает голосовать традиционным способом, придя на участок, такая возможность появится 30 мая. С 08:00 до 20:00 в Алтайском крае будут работать счётные участки.

В региональном оргкомитете по проведению праймериз сообщили, что для помощи избирателям в поиске своего участка для голосования на сайте pg.er.ru запущена опция "Найди свой участок". Следуя инструкции, любой посетитель сайта в несколько кликов сможет определить, куда пойти 30 мая, чтобы выбрать своего кандидата в депутаты от ЕР. После того как вы укажете место регистрации, на экране появится адрес вашего участка для голосования, а также информация о том, как оно будет организовано. Следует помнить, что с собой на участок нужно обязательно взять паспорт.

Отметим, что в 2021 году праймериз в регионе проходит при активной явке. Так, за четыре дня на сайте проголосовали 38 962 жителя Алтайского края, что составляет 2,16% от общего числа избирателей.