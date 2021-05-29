Ты не нарушишь! Где в Барнауле установят камеры видеофиксации в 2022 году

Несколько комплексов фото- и видеофиксации нарушений будет установлено в 2022 году в Барнауле. Об этом в эфире "Эха Москвы в Барнауле" рассказала начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Управления ГИБДД ГУ МВД России Екатерина Виноградова.

Комплексы появятся по следующим адресам:

– пересечение проспекта Ленина и Строителей;

– проспект Социалистический и улица Молодёжная;

– ул. Энтузиастов и ул. С. Поляна;

– ул. А. Петрова и 42-й Краснознаменной Бригады;

– улицы С. Западная и ул. Юрина;

– пересечение пр. Ленина и ул. Пионеров (после реконструкции перекрёстка).

Как отметила представитель ГИБДД, в 2020 году было внесено 900 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила почти 660 миллионов. Оплачено свыше 800 000 штрафов на сумму 316 миллионов рублей.

За четыре месяца 2021 года в Алтайском крае вынесено 195 852 постановления на сумму 128 миллионов рублей. В подразделения службы судебных приставов направлено 27 462 постановления для взыскания штрафов на сумму 27 309 300 рублей.