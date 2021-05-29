Суббота, 29 Май, 09:38

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,59
€ 89,67
19°


5044459 +0
Обь
554см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Кубок мира по гребле в БарнаулеВыборы в Госдуму-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Ты не нарушишь! Где в Барнауле установят камеры видеофиксации в 2022 году

, ИА "Амител"
Карта мест, где вы будете обязаны соблюдать ПДД
Фото: sevastopolfm.ru

Фото: sevastopolfm.ru

Несколько комплексов фото- и видеофиксации нарушений будет установлено в 2022 году в Барнауле. Об этом в эфире "Эха Москвы в Барнауле" рассказала начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Управления ГИБДД ГУ МВД России Екатерина Виноградова.

Комплексы появятся по следующим адресам:

– пересечение проспекта Ленина и Строителей;
– проспект Социалистический и улица Молодёжная;
– ул. Энтузиастов и ул. С. Поляна;
– ул. А. Петрова и 42-й Краснознаменной Бригады;
– улицы С. Западная и ул. Юрина;
– пересечение пр. Ленина и ул. Пионеров (после реконструкции перекрёстка).

Как отметила представитель ГИБДД, в 2020 году было внесено 900 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила почти 660 миллионов. Оплачено свыше 800 000 штрафов на сумму 316 миллионов рублей.

За четыре месяца 2021 года в Алтайском крае вынесено 195 852 постановления на сумму 128 миллионов рублей. В подразделения службы судебных приставов направлено 27 462 постановления для взыскания штрафов на сумму 27 309 300 рублей.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

29.05.2021 07:23
- гость -

Ни одна камера фиксации нарушения ПДД не предупредила ни одного ДТП. Это бизнес и никакого отношения к безопасности, они не имеют!!!
Безопасность это:
- Освещение пешеходных переходов
- Установка светофоров на перекрестках и пешеходных переходах
- Качественная разметка
- Качественное дорожное покрытие
Но это не приносит прибыли...

29.05.2021 07:31
Пионер

Ни одна камера фиксации нарушения ПДД не предупредила ни одного ДТП

Фигня. Там, где камеры есть, едут по ПДД, где камер нет - как хотят. А езда по ПДД априори снижает риск ДТП. А дураков ни камеры ни светофоры не остановят.

29.05.2021 07:36
- гость -


29.05.2021 07:31
Пионер
Четыре автомобиля столкнулись на Новом мосту в Барнауле. Обратите внимание, ДТП произошло под камерой!!! Ну и как она предотвратила ДТП?

29.05.2021 07:43
- гость -


29.05.2021 07:31
Пионер
Так Вы сами и подтверждаете, что камеры не предотвращают ДТП: "А дураков ни камеры ни светофоры не остановят". Вот и получается, что нарушить могут и нормальные водители при отсутствующей разметки, знаков и плохого дорожного покрытия, а камера их будет фиксировать и приносить прибыль в карман нужных людей!

29.05.2021 08:00
Пионер

Вот и получается, что нарушить могут и нормальные водители при отсутствующей разметки, знаков и плохого дорожного покрытия,

Раз прилетит штраф - в этом месте нарушать больше не будет, не валя на разметку, знаки или луну в скорпионе. Если водитель нормальный - у него случайных нарушений - пару штук за 10 лет. В основном, нарушают вполне осознано.

29.05.2021 08:03
Пионер

Четыре автомобиля столкнулись на Новом мосту в Барнауле. Обратите внимание, ДТП произошло под камерой!!! Ну и как она предотвратила ДТП?

Еще раз. Камера вынуждает ездить по ПДД. Соблюдение ПДД - основа безопасности на дороге.

29.05.2021 09:37
А спорим!

"Ты не нарушишь! " - Звучит как вызов! ))

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
09:05
Быстро, удобно, просто. Алтайским детям-сиротам начнут выдавать сертификаты на жильё 0
08:30
В Роспотребнадзоре объяснили, нужно ли прививаться тем, кто уже болел коронавирусом 0
08:05
Белокуриха вошла в список лучших летних курортов 3
07:38
Бабки-Ёжки, котики и трансформеры. Куда сводить ребёнка на 1 июня в Барнауле? 2
07:00
Ты не нарушишь! Где в Барнауле установят камеры видеофиксации в 2022 году 7
06:33
Неудачный выбор. Как не стоит одеваться летом 14
06:01
До +23 градуса и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 29 мая 0
23:52
Такой день. Назначение главы района в Барнауле и арест замглавврача диспансера 0
23:31
Депутат Наталья Поклонская решила уйти из Госдумы 1
22:55
Лукашенко привёз Путину документы об инциденте с рейсом Ryanair 10
22:26
Жительница Тюмени получила 360 тысяч рублей маткапитала за несуществующего ребёнка 0
21:57
Спортсмены из сборной России по биатлону будут тренироваться в Белокурихе 0
21:24
Четыре автомобиля столкнулись на Новом мосту в Барнауле 1
20:49
Вице-премьер Абрамченко анонсировала запрет ватных палочек и одноразовой посуды в России 1
20:10
Военные на четыре часа перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 0
19:45
Полёты в Белокуриху и Горный Алтай открыли из трёх городов Сибири 1
19:26
Мужчина получил травмы на железнодорожных путях в Алтайском крае 0
19:01
Безопасность в дороге. Как правильно путешествовать по песчаным дорогам 0
18:47
Жителя Алтайского края отправили в колонию за избиение полицейского 0
18:34
Для самых ценных. В сети "Галамарт" стартует акция, посвящённая Дню защиты детей 0
18:17
Новую систему оплаты труда медработников введут в России к 2023 году 2
18:01
Одно спокойствие. Как подготовиться к переезду и избежать трудностей с ним 0
17:53
В Барнауле единогласно приняли структуру будущей БСМП № 2 0
17:44
Экс-полицейским по делу Голунова дали от 5 до 12 лет колонии 6
17:30
Быть в тонусе и помнить о важном: почему современному человеку нужны смарт-часы 0
17:17
Водитель Lada сбил пенсионерку в Барнауле 1
17:03
Лето, солнце, лимонад: "Бочкари" открывают резиденцию в парк-отеле "Чайка" 3
16:54
Почти 200 тысяч жителей Алтайского края поставили две прививки от ковида 0
16:45
Вымогателей в костюмах коней задержали в Сочи 3
16:32
Алтайские единороссы рассказали, как найти свой участок на праймериз 3
16:17
В Горном Алтае ожидают ухудшения паводковой обстановки 0
16:05
Дарит мороженое и спасает от жары. В Барнауле появился супергерой – качок-помощник 0
15:55
Владимиру Путину доверяют 60% россиян 20
15:44
Более девяти тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
15:32
Туалет барнаульской школы претендует на звание худшего в России 9
15:20
Многодетным семьям алтайских отличников выплатят до 10 тысяч рублей 2
15:08
В Барнауле покажут очередной хоккейный матч чемпионата мира и проведут розыгрыш призов 2
14:55
20 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
14:43
Акция по раздельному сбору мусора пройдёт в Барнауле 29 мая 0
14:30
Лидером экстремистской организации в Барнауле оказался пенсионер 23
14:18
В барнаульском Затоне ввели режим повышенной готовности из-за паводка 2
14:05
В алтайском наркодиспансере раскрыли подробности задержания замглавврача 0
13:52
Эсеры отказались поддерживать новые правила землепользования Барнаула 3
13:39
И снова заморозки. Какая погода будет на выходных в Алтайском крае и когда вернётся жара? 3
13:27
На Алтае продают медный барельеф Ленина за 15 тысяч рублей 1
13:15
"Отравят рыб". Барнаульцы заметили слив неизвестной жидкости в Обь 11
13:03
Россельхозбанк помог компаниям Алтая заключить около 400 контрактов на экспорт 0
12:50
Организаторов ячеек экстремистской организации задержали в Алтайском крае 11
12:36
В Барнауле водитель иномарки сбил девушку на пешеходном переходе 33
12:25
Скульптуру медвежонка Глаши установили в барнаульском зоопарке 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.