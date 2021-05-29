Ты не нарушишь! Где в Барнауле установят камеры видеофиксации в 2022 году

Несколько комплексов фото- и видеофиксации нарушений будет установлено в 2022 году в Барнауле. Об этом в эфире "Эха Москвы в Барнауле" рассказала начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Управления ГИБДД ГУ МВД России Екатерина Виноградова.
Комплексы появятся по следующим адресам:
– пересечение проспекта Ленина и Строителей;
– проспект Социалистический и улица Молодёжная;
– ул. Энтузиастов и ул. С. Поляна;
– ул. А. Петрова и 42-й Краснознаменной Бригады;
– улицы С. Западная и ул. Юрина;
– пересечение пр. Ленина и ул. Пионеров (после реконструкции перекрёстка).
Как отметила представитель ГИБДД, в 2020 году было внесено 900 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила почти 660 миллионов. Оплачено свыше 800 000 штрафов на сумму 316 миллионов рублей.
За четыре месяца 2021 года в Алтайском крае вынесено 195 852 постановления на сумму 128 миллионов рублей. В подразделения службы судебных приставов направлено 27 462 постановления для взыскания штрафов на сумму 27 309 300 рублей.
Комментарии
Ни одна камера фиксации нарушения ПДД не предупредила ни одного ДТП. Это бизнес и никакого отношения к безопасности, они не имеют!!!
Безопасность это:
- Освещение пешеходных переходов
- Установка светофоров на перекрестках и пешеходных переходах
- Качественная разметка
- Качественное дорожное покрытие
Но это не приносит прибыли...
Ни одна камера фиксации нарушения ПДД не предупредила ни одного ДТП
Фигня. Там, где камеры есть, едут по ПДД, где камер нет - как хотят. А езда по ПДД априори снижает риск ДТП. А дураков ни камеры ни светофоры не остановят.
29.05.2021 07:31
Пионер
Четыре автомобиля столкнулись на Новом мосту в Барнауле. Обратите внимание, ДТП произошло под камерой!!! Ну и как она предотвратила ДТП?
29.05.2021 07:31
Пионер
Так Вы сами и подтверждаете, что камеры не предотвращают ДТП: "А дураков ни камеры ни светофоры не остановят". Вот и получается, что нарушить могут и нормальные водители при отсутствующей разметки, знаков и плохого дорожного покрытия, а камера их будет фиксировать и приносить прибыль в карман нужных людей!
Вот и получается, что нарушить могут и нормальные водители при отсутствующей разметки, знаков и плохого дорожного покрытия,
Раз прилетит штраф - в этом месте нарушать больше не будет, не валя на разметку, знаки или луну в скорпионе. Если водитель нормальный - у него случайных нарушений - пару штук за 10 лет. В основном, нарушают вполне осознано.
Четыре автомобиля столкнулись на Новом мосту в Барнауле. Обратите внимание, ДТП произошло под камерой!!! Ну и как она предотвратила ДТП?
Еще раз. Камера вынуждает ездить по ПДД. Соблюдение ПДД - основа безопасности на дороге.
"Ты не нарушишь! " - Звучит как вызов! ))