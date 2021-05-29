В Роспотребнадзоре объяснили, нужно ли прививаться тем, кто уже болел коронавирусом

Людям, которые переболели коронавирусом, следует сделать прививку через несколько месяцев после перенесённой болезни, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что у людей, которые поправляются после COVID-19, развивается естественный иммунитет к инфекции. Однако наверняка ещё неизвестно, как долго этот иммунитет длится и насколько хорошо организм защищён.

"Вакцины обеспечивают более надежную защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесённого заболевания", – говорится в сообщении.

Ранее в центре имени Гамалеи заявили, что уже 10% жителей России полностью привились от коронавируса. При этом РФ не входит в число лидеров по скорости вакцинации.