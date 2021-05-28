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Для самых ценных. В сети "Галамарт" стартует акция, посвящённая Дню защиты детей

, ИА "Амител"
Все игрушки и "Киндер сюрприз" будут стоить 1 рубль

Не оставаться в стороне, когда твоя помощь действительно нужна – вот что важно. "Галамарт" давно занял эту позицию и следует ей год от года. Федеральная франчайзинговая сеть постоянно участвует в благотворительности, дарит подарки и просто создаёт хорошее настроение жителям нашей необъятной страны. Грядущий День защиты детей не исключение: в этом году не обойдётся без подарков и детских праздников в самых разных регионах России.

В прошлом году на 1 июня подарки от народного магазина получили малообеспеченные семьи из Красногорска и Крыма. Традиционно развозили их талисманы сети – рыжие коты и любимцы детей. Поиграть в догонялки, пошутить, побегать – они всегда с удовольствием. Кстати, в этом году на 1 июня "Галамарт" также анонсировал акции "Второй товар за 1 рубль" на все игрушки и "Киндер сюрприз" за 1 рубль – порадовать ребёнка ещё никогда не было проще.

День защиты детей – далеко не единственный праздник, в котором "Галамарт" принимает самое непосредственное участие. Так, День Победы – это тот день, который занимает особое место в сердце каждого из нас, и каждый год 9 мая сеть поздравляет ветеранов по всей России и дарит подарки.

В этом году более 400 подарочных наборов с товарами для дома нашли своих обладателей. И, конечно, ветеранов поздравляли бессменные талисманы народного магазина – рыжие коты. Они развозили подарки по разным городам России. Так, в Хабаровске они пришли в краевой дом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. Ветераны получили в подарок бытовую технику, полотенца и наборы посуды, а представители "Галамарта" поблагодарили их от всего сердца за великий подвиг.

Ко многим ветеранам приходили с подарками домой, как было, например, в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани или Челябинске.

Подарочные наборы включали в себя домашний текстиль, бытовую технику, посуду и разнообразные хозтовары; словом, те вещи, которые нужны на регулярной основе каждый день и делают жизнь комфортнее. А в некоторых городах ветеранов поздравляли "на местах", то есть в самих магазинах "Галамарт", как, например, во Владивостоке. Конечно же, с подарками и цветами.

Каждая встреча с ветеранами была наполнена незабываемыми эмоциями и самым искренним теплом. Котов из "Галамарта" везде встречали  с радостью: обнимались, фотографировались, с некоторыми даже спели дуэтом. Настоящее праздничное настроение.

Сайт магазина "Галамарт"

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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