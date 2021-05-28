Экс-полицейским по делу Голунова дали от 5 до 12 лет колонии

Московский городской суд вынес приговор бывшим полицейским по делу о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, которое произошло в 2019 году. Судья вынесла обвинительные приговоры всем участникам дела.

Подполковник Игорь Ляховец, который был главой обвиняемых экс-сотрудников полиции, получил 12 лет колонии. Его подчинённые, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев получили по восемь лет. Признавший вину Денис Коновалов получил пять лет лишения свободы, сообщает "Ъ". Кроме того, с них взыщут по одному миллиону рублей.

Напомним, что Ивана Голунова задержали в 2019 году по подозрению на сбыт наркотиков. Однако позднее было установлено, что запрещённые вещества ему подкинули, а в отношении полицейских, которые задерживали журналиста, возбудили дело.