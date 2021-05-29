Быстро, удобно, просто. Алтайским детям-сиротам начнут выдавать сертификаты на жильё

Около 400 детей-сирот в Алтайском крае сегодня имеют возможность получить жилищный сертификат на покупку недвижимости, из них 170 граждан – уже в этом году. В краевом Минстрое уверены, что такая форма государственной помощи удобна и эффективна: добавив к сертификатам ипотеку, сбережения, маткапитал, люди могут купить абсолютно любое жильё. Несмотря на большие перспективы сертификатов, в крае не отказываются и от предоставления детям-сиротам готовых квартир. Об этом журналистам 28 мая сообщил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.

Большие возможности

В Алтайском крае более шести тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ждут от государства квартиры. И хотя ежегодно объём средств, направляемых на покупку помещений, ежегодно растёт (в 2018 году потрачено 216 млн, в 2020 – 512 млн рублей), очередь практически не уменьшается. Чтобы переломить ситуацию, в 2021 году власти региона впервые решили выдать детям-сиротам жилищные сертификаты.

"Мы изучили опыт по России, и ряд субъектов эффективно использовали механизм выплат – жилищные сертификаты. В феврале 2021 года такой закон принят и в Алтайском крае. На такую помощь могут рассчитывать дети-сироты старше 23 лет и имеющие на руках судебное решение о предоставлении жилья, вступившее в силу до 1 января 2019-го. Также они не должны иметь непогашенных судебных решений и не состоять на учёте у нарколога", – говорит Иван Гилев.

Номинал сертификата в 2021 году составляет 1,325 млн рублей. Эти средства дети-сироты могут потратить на покупку недвижимости в любом городе или районе края. Главное, чтобы жильё не было аварийным, а его площадь была не менее 28 квадратных метров. Действует сертификат до 1 июля 2022 года.

По мнению министра, главное преимущество новой формы госпомощи в том, что дети-сироты могут купить любое понравившиеся жильё, добавив к нему свои средства.

"Квартиры, которые сегодня мы приобретаем по программе, – 28-33 квадратных метра. Их предоставляют детям-сиротам в рамках найма на пять лет, только потом недвижимость можно оформить в собственность. К сертификату могут быть добавлены собственные накопления, маткапитал, ипотечные продукты. И в результате семья может купить ту квартиру, которая ей нужна", – говорит Иван Гилев.

Сертификаты можно потратить и на приобретение частного дома, заметил министр. Самое главное требование – чтобы объект не был в аварийном состоянии.

"Человек получает сертификат, находит продавца, договаривается с ним, что передаст ему сертификат и дополнительные средства, оформляет сделку, приходит к нам с договором купли-продажи. Мы переводим продавцу 1,325 млн рублей. Сертификаты можно тратить на всей территории края, вне привязки к прописке", – отмечает министр.

По его словам, в этом году в крае сертификаты могут получить 170 человек. Однако заявки принимаются до 1 июля, поэтому в Минстрое рекомендуют поторопиться тем, кто хочет получить такую помощь.

"Уже подано 62 заявки, но мы хотим, чтобы к нам обратилось как можно больше людей. Если человек отказывается от сертификата, то из очереди на получение квартиры его не исключают", – говорит Иван Гилев.

Будущее – с застройщиками

Количество квартир, которые власти региона намерены в текущем году закупить для детей-сирот, – около 400. При этом Минстрой рассматривает не только новостройки, но и вторичный рынок. В 2021 году, по словам Ивана Гилева, ведомство закупило около 200 квартир на вторичном рынке. Большую помощь в приобретении чиновникам оказывают риелторы.

"Специалисты по недвижимости находят продавца квартиры, договариваются с ним, что он её продаст в региональное жилищное управление (РЖУ). И с помощью аукциона, которые РЖУ постоянно объявляет, риелторы заходят на торговую площадку. Сейчас там сотни предложений о покупке квартир разных параметров. Для риелторов это бизнес", – говорит Иван Гилев.

А вот застройщики пока неохотно сотрудничают с министерством по госпрограмме: в сданных домах у них практически не остаётся свободных квартир, и им нечего предложить ведомству. Иван Гилев объясняет: сейчас в Барнауле (здесь очередь двигается медленнее, чем в других регионах, – прим. ред.) высокий спрос на квартиры, и большинство лотов выкупают уже на стадии котлована.

Кроме того, по госпрограмме для детей-сирот запрещено покупать популярные у застройщиков студии и "евродвушки". Такие ограничения делают практически невозможным покупку новостроек. Но всё может измениться уже в ближайшие году – алтайский Минстрой рассматривает возможность покупки квартир для детей-сирот на стадии котлована.

"С августа прошлого года бюджетные деньги разрешено направлять на долевое строительство: был принят соответствующий федеральный закон. Сейчас мы со строителями прорабатываем вопрос работы по эскроу-счетам. Мы надеемся, что девелоперам это будет интересно", – отмечает Иван Гилев.

Цифра и факты

С 2013 года в Алтайском крае обеспечены жильём более 2 тыс. детей-сирот. В 2021 году в крае на эти цели предусмотрено 607,6 миллиона рублей, из которых 302,6 миллиона – средства федерального бюджета и 305 миллионов – регионального.

Жителей Алтайского края, которые имеют право на получение сертификата как дети-сироты, в Минстрое просят позвонить на горячую линию Регионального жилищного управления (8 800 350 26 61).

Заполненные по утверждённой форме документы (заявление и согласие) необходимо до 1 июля предоставить в Региональное жилищное управление (Барнаул, улица Крупской, 101, корпус 1).