Новую систему оплаты труда медработников введут в России к 2023 году

Минсоцзащиты разработало проект новых правил оплаты труда для работников сферы здравоохранения. Согласно ему, зарплату работников больниц и поликлиник будут рассчитывать с учетом коэффициентов дифференциации окладов и экономического развития региона.

Как сообщает "Ъ", документ представили на заседании рабочей группы трехсторонней комиссии по трудовым отношениям. Из него следует, что новую систему опробуют с ноября 2021-го по март 2022 года в семи регионах: Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях, а также в Севастополе.

Окончательные коэффициенты планируют разработать к августу 2021 года. Как отметил глава департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства ведомства Марина Маслова, главная задача – выровнять зарплату медработников и избежать дефицита специалистов в одном регионе при их переизбытке в другом.