Жителя Алтайского края отправили в колонию за избиение полицейского

41-летнего жителя Быстроистокского района осудили за применение насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Правоохранители прибыли по месту жительства мужчины в связи с поступлением сообщения о том, что он избивает супругу. Полицейские предложили ему проследовать в патрульный автомобиль для составления административного протокола, но сельчанин ответил на это агрессией.

"Осужденный, не желая подчиняться законным требованиям сотрудника полиции, стал оскорблять представителя власти грубой нецензурной бранью, при этом на сделанные замечания о должном поведении не реагировал, а напротив продолжил свои противоправные действия нанес не менее трех ударов кулаком по лицу, причинив сотруднику полиции телесные повреждения", – уточнили в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. С учетом непогашенной условной судимости, его приговорили к четырем годам колонии общего режима.