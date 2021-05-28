Военные на четыре часа перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Участок Чуйского тракта в Первомайском и Тальменском районах в понедельник, 31 мая, перекроют для планового проезда военных колонн, сообщили amic.ru в ГИБДД Алтайского края.

Движение по федеральной автодороге ограничат на отрезке Новокраюшкино – а/д "Новокраюшкино – Первомайское" – Чуйский тракт – Озерки – ЗАТО Сибирский.

Ограничения в общей сложности будут действовать на протяжении четырех часов: с 04:40 до 8:40.

Автомобилистам рекомендуют своевременно скорректировать график и маршрут движения.

Напомним, в Барнауле частично перекрыли участок проспекта Ленина.