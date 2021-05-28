Вице-премьер Абрамченко анонсировала запрет ватных палочек и одноразовой посуды в России

Вице-премьер Виктория Абрамченко анонсировала подготовку законопроекта о запрете использования неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов, вроде пластика. По ее словам, в список войдут цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда.

Как сообщает РИА Новости, политик выразила надежду, что результаты реформ станут заметны уже в 2024 году. При этом она отметила, что такие изменения не должны привести к росту цен на продукцию.

По ее словам, к 2030 году, благодаря развитию индустрии замкнутого цикла, которая предусматривает переработку товаров после окончания их срока службы, в стране появится около 100 тысяч новых рабочих мест.