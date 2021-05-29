Россияне смогут увидеть редкое солнечное затмение

Россияне скоро смогут увидеть частичное солнечное затмение. В Якутии оно будет кольцеобразным.

"Ближайшее затмение случится 10 июня. Частное затмение будет видно с территории России, причём практически со всей территории нашей страны, за исключением Дальнего Востока. В Москве в середине затмения Луна перекроет 27% диаметра Солнца, которое станет похоже на откушенное яблоко", – рассказал астроном Олег Угольников.

По его словам, при таком затмении на Земле не темнеет и если не поднять голову вверх, то можно всё пропустить. Явление, за которым смогут наблюдать в Якутии, в последний раз происходило 50 лет назад, сообщает РИА Новости.