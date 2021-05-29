В России могут начать наказывать за отдых с животными на пляжах

МЧС России предложило прописать в КоАП ответственность за отдых с животными на пляже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

"В рамках законопроектной деятельности мы установили ответственность для собственников и владельцев пляжей в части нарушения требований по оборудованию пляжей. Подобные предложения нами представлены в Минюст для включения в проект нового КоАП", – отметил источник.

Напомним, что единые правила пользования пляжами в России вступили в силу с 1 января 2021 года. Они запрещают приводить на пляжи животных, за исключением собак-поводырей.

Сейчас для отдыхающих с животными ответственность в законе не прописана.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что владельцы опасных пород собак должны проходить обследования у психиатров. По его словам, внешний вид бойцовских собак пугает людей, и властям следует взять под особый контроль этих животных.