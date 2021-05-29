Девять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае умерло девять человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За сутки специалисты выявили 58 новых случаев заражения. Таким образом, с начала пандемии в Алтайском крае заразилось 51521 человек, выздоровели 46 457 (+ 58), а умерло 3 216 человек.

По состоянию на 29 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 491 человек. Количество тяжелобольных – 149, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 51.

На утро 29.05.2021 года прививается 246 988 (+ 2 092) человек, в том числе: 49 015 человек получили первую прививку; 197 973 человека полностью привиты (получили две прививки).