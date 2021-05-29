Новый гибридный штамм коронавируса обнаружили во Вьетнаме

Минздрав Вьетнама сообщил о том, что в стране выявили новый вариант коронавируса. Он содержит в себе черты британского и индийского вируса.

По предварительным данным, этот гибрид более опасен и легче распространяется по воздуху. Из-за него в стране увеличилось число заражённых, сообщает РИА Новости.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, во Вьетнаме зарегистрировали 6356 заболевших.

Ранее специалисты университета Сан-Паулу нашли новую разновидность коронавируса. По словам учёных, он быстро распространяется по стране. Отмечалось, что новый штамм имеет общее происхождение со штаммами Р1, Р2 и Р3. Исследователи обеспокоены скоростью его распространения.