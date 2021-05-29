Андрей Малахов в эфире шоу облил водой известного ведущего

Известный российский телеведущий облил водой своего коллегу Владимира Маркони. Произошло это в эфире музыкального шоу, пишет "КП".

"Мне обещали, что будет весело! А на деле – нервов больше, чем в "Прямом эфире"! Всё-таки ты чувствуешь большую ответственность, когда помогаешь человеку выиграть миллион рублей", – сказал Малахов.

Он облил Маркони водой из стакана за то, что Владимир, по его мнению, старался запутать экспертов, которые пытались угадать, кто из участников проекта поёт, а кто только делает вид, что умеет петь.

Ранее российская певица Анна Калашникова заявила, что до сих пор не может прийти в себя от стрельбы в Казани. Часть вины за случившееся она приписала Ксении Собчак и Дмитрию Нагиеву.