Правительство направит в регионы более 3,4 млрд рублей на производство рапса и сои

Правительство России направит регионам 3,42 млрд рублей на стимулирование производства рапса и сои. Об этом сообщает ТАСС.

Деньги получат компании и индивидуальные предприниматели, которые занимаются производством и переработкой масличных культур. Средства распределят между 40 регионами. Какие именно субъекты получат финансирование, пока не сообщается.

"Новое распоряжение поддержит представителей отрасли в условиях сохраняющихся экспортных ограничений, поможет им нарастить объёмы производства", – сообщили в кабмине.

В правительстве также напомнили, что ранее на сою и рапс ввели повышенные вывозные пошлины.