Россияне взяли рекордное количество автокредитов

Россияне оформили 93,8 тысячи автокредитов, что является историческим максимумом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".

В апреле россияне взяли на 15,5% больше автокредитов. Средний лимит просел впервые с начала года – на 3%, до 970,7 тысячи рублей. Объём выдачи кредитов вырос на 12,2% и достиг исторического максимума.

"Некоторое снижение средней суммы автокредита в апреле по сравнению с мартом связано исключительно с большим объёмом выданных кредитов, сместившимся в сторону более бюджетного сегмента", – отметили специалисты.

Отмечается, что более 60% кредитов выдано на покупку новых машин.

Ранее сообщалось, что в апреле лимит по новым кредитным картам в среднем составил 73 тысячи рублей. За месяц этот показатель повысился на 5,2%.