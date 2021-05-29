Сборная России разгромила Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в рамках группового этапа чемпионата мира. Отечественные хоккеисты разгромили соперников со счётом 4:1.

Шайбы забили Антон Бурдасов, Павел Карнаухов и Сергей Толчинский – последний оформил дубль.

Сейчас Россия лидирует в своей группе, имея в активе 12 очков. Подопечные Валерия Брагина одержали четыре победы и потерпели одно поражение.

В понедельник, 31 мая, отечественным хоккеистам предстоит матч против команды Швеции. Встреча начнётся в 20:15 по московскому времени.