Доктор Мясников рассказал о смертельной опасности дневного сна

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, что чувство недосыпа может указывать на серьёзное заболевание. При появлении такого симптома стоит сразу обратиться к врачу.

По словам Мясникова, "чувство разбитости" указывает на возможное наличие апноэ сна.

"Ваш диагноз практически ясен – это синдром слип-апноэ: человек ночью лежит, храпит, мышцы мягкого нёба ослаблены, ткани мягкого неба западают и перекрывают вам вход в дыхательное горло", – объяснил он в эфире телеканала "Россия-1".

Апноэ относится к числу заболеваний, которые повышают риск развития сахарного диабета, расстройства настроения и депрессии.