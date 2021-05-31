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Останки более 200 детей обнаружили на территории бывшего интерната в Канаде

, ИА "Амител"
Здесь проживали дети индейцев
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Останки более 200 детей от трёх лет нашли на территории бывшей школы-интерната для детей коренного населения в канадском городе Камлупс. Об этом сообщает РИА Новости.

В период с 1890 до 1969 год интернат функционировал под контролем католической церкви, а позднее перешёл под контроль правительства.

"Насколько нам известно, эти смерти являются незадокументированными. Некоторые относятся к детям трёх лет", – отметила председатель индейской общины города.

Останки были обнаружены при помощи специального радара, и их эксгумация ещё не производилась. Следователи совместно с индейской общиной устанавливают личности погибших.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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