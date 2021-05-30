Алтайские единороссы приступили к подсчету голосов по итогам праймериз

В Алтайском крае завершилось предварительное голосование "Единой России", начался подсчет голосов. Всего в регионе было открыто более 1700 счетных участков.

Как сообщает пресс-служба ЕР, в предварительном голосовании партии приняли участие свыше 109 тысяч жителей края (по данным на 18:00). Это более 6% от общего числа избирателей. Еще 72 730 человек проголосовали в режиме онлайн.

Победители предварительного голосования станут кандидатами от партии на выборах в Госдуму и АКЗС. "Мы видим интерес избирателей к предварительному голосованию, уверен, что отбор прошли самые достойные кандидаты", — отметил секретарь реготделения Александр Романенко.

Окончательные итоги предварительного голосования станут известны 31 мая. Участники, набравшие наибольшее количество голосов, войдут в список кандидатов от ЕР на сентябрьских выборах. Список кандидатов в депутаты АКЗС рассмотрят на региональной партконференции, кандидатов в Госдуму утвердят на съезде в Москве.