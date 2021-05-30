Такой день. Взрыв батута в Барнауле и драка у пивного бара

Днём 30 мая в Барнауле взорвался батут, на котором играли дети. В результате инцидента пострадали две девочки. Их состояние оценивается как тяжёлое и очень тяжёлое. Виктор Томенко поручил Дмитрию Попову проконтролировать ситуацию с оказанием медицинской помощи пострадавшим. Также после инцидента в Барнауле проведут проверку всех аттракционов.

Участники движения "Весна" провели "Глобальный пикет солидарности" с белорусским народом. Акция состоялась в Барнауле.

Массовая драка произошла у одного из пивных баров Барнаула. Во время инцидента один из участников упал и сильно ударился головой об асфальт.

30 мая в 06:40 утра неподалёку от села Озерки произошло серьёзное ДТП. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия. Пассажиры – мужчины 1984 и 1993 годов рождения, а также женщина 1954 года рождения – получили травмы и были госпитализированы.

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались ещё семь пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в регионе умерло 3223 человека.

Жители Барнаула пожаловались уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Борису Ларину по поводу бездомных собак, которые живут около свалки. Жильцы неоднократно обращались в службу отлова, однако после каждого выезда специалистов стая животных продолжала спокойно жить возле площадки и пугать людей.