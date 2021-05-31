Учёный предупредил человечество о появлении COVID-26 и COVID-32

Американский учёный и один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям Питер Хотез заявил о необходимости обстоятельно изучить происхождение COVID-19, иначе человечество может столкнуться с новыми эпидемиями.

"Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке. Нынешняя – третья по счёту. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймём происхождение COVID-19", – цитирует его слова NBC News.

Хотез подчеркнул, что получить сведения о происхождении без сотрудничества с Китаем было бы довольно сложно, и добавил, что необходимо оказать давление на Пекин, в том числе и с помощью санкций. По мнению специалиста, это позволит экспертам получить беспрепятственный доступ к изучению обстоятельств происхождения коронавируса.