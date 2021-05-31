Депутаты Алтайского Заксобрания нынешнего созыва уже в августе проведут свою последнюю сессию. Осенью жители региона выберут новый состав краевого парламента. Председатель АКЗС Александр Романенко подвёл итоги работы депутатского корпуса за пять лет и рассказал о самых важных законопроектах, принятых с 2016 года. Также спикер дал совет, чем в первую очередь должны заняться народные избранники из следующего созыва. Кроме того, Романенко оценил влияние грядущих выборов на уровень политической дискуссии в стенах парламента и о своих планах продолжить дальнейшую карьеру в регионе.

Слабая динамика не лучше стагнации

– Александр Алексеевич, через три месяца истекает срок полномочий нынешнего созыва АКЗС. Как бы вы оценили его работу? Что из намеченного за пять лет удалось выполнить, а что возьмут в работу ваши коллеги после сентябрьских выборов?

– Оценку созыва невозможно дать в отрыве от общефедеральной и общекраевой повесток. А эти пять лет были очень насыщены событиями. Это и президентские выборы, и принятие национальных проектов. Это избрание в крае нового губернатора и серьёзное переформатирование системы управления. Это всенародное голосование по поправкам в Конституцию. Это утверждение индивидуальной программы развития для нашего региона на уровне федерального правительства. Это и очень непростая пенсионная реформа. Это и "ковидный" год – самый сильный за последние два десятилетия удар по экономике и по здоровью людей.

Некоторые внешние события помогали нам в работе, некоторые, наоборот, осложняли процесс законотворчества и негативно влияли на экономическую и социально-политическую ситуацию. В любой из названных периодов парламент всегда был максимально включён в политический процесс, являлся одной из ведущих его сил. Итогом работы созыва, с учётом майской сессии, стало 610 нормативных актов. Конечно, не всегда количество равно качеству, но опыт работы в пяти созывах Законодательного Собрания позволяет мне утверждать, что для такого существенного изменения количества принятых документов необходимы изменения качественные. Это больше чем каждый из двух предыдущих созывов, и практически на уровне созыва 2004-2008 годов, когда мы фактически полностью перестраивали всю систему регионального законодательства.

В подобном сравнении абсолютно нет соревновательности – анализ только позволяет нам определить динамику законодательной работы. Это достаточно важный для нас показатель, так как недостаточная динамика не многим лучше стагнации и вынуждает нас быть в позиции вечно догоняющего региона. Если говорить о том, что удалось выполнить, то приведу несколько примеров.

Краевое Законодательное Собрание обращалось в Госдуму с инициативой о возвращении выплаты к страховой пенсии для лиц, отработавших в сельской местности, но переехавших в город. И буквально недавно соответствующий закон был принят Госдумой. Да, мы не приписываем лишь себе это в заслуги, этот вопрос поднимали и депутаты Госдумы, его ставили и перед президентом. Но позиция регионов, безусловно, также помогла восстановить справедливость в этом вопросе. Были в конечном счёте услышаны на федеральном уровне и наши обращения по введению программы "Земский фельдшер", о дополнительном финансировании дорогостоящего лечения для больных некоторыми редкими заболеваниями.

Могу привести ещё один показательный пример: на протяжении всего созыва мы постоянно принимали законы, направленные на ограничение продажи алкоголя (запрет работы "псевдобаров" на первых этажах жилых домов), борьбу с табакокурением и новыми формами потребления никотина ("вейпы", "снюсы" и т.д.). Некоторые иронизировали, некоторые оспаривали наши законы в судах. И мы шли в суды, даже заранее понимая, что по формально-юридическим основаниям установленные нами ограничения будут отменены. Но всё это было, как показало время, не напрасно. В итоге сейчас те же самые ограничения, на которых настаивали краевые депутаты, были установлены в федеральном законе. И мы и сегодня продолжаем работать над тем, чтобы сделать рынок и алкоголя, и никотиносодержащей продукции более цивилизованным и социально ответственным. Это кстати, та тема, которая перейдёт уже в новый созыв, и уже новые депутаты будут мониторить реализацию принятых нами решений.

Одним из главных достижений нынешнего созыва я бы назвал возврат и укрепление парламентского контроля. АКЗС снова получило право принимать участие в рассмотрении проектов краевых программ. Ранее этим занималось только правительство. Также теперь мы даём согласие на утверждение и назначение двух зампредов правительства. Заработала у нас и система правительственного часа, когда накануне сессии депутаты заслушивают информацию профильных министерств и управлений. Практически всегда это живой рабочий диалог. Также мы внедрили ещё одну новую практику – периодически заслушиваем информацию о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, которые находятся на территории Алтайского края. Оба формата показали себя очень эффективными, как в информационном плане, так и в плане решения конкретных проблем жителей края и территорий.

Стоит также положительно оценить накопленный нами в этом созыве опыт межпартийного, межфракционного взаимодействия. Здесь, конечно, некоторые мои коллеги могут высказать разные оценки, но для себя я сделал вывод: если есть желание, то даже самые спорные вопросы можно решить совместно. Главное, чтобы само предложение не было заведомо неисполнимым. Примеров согласованной работы фракций у нас было предостаточно. Хочу сказать спасибо своим оппонентам, которые, не отказываясь от своих личных убеждений, тем не менее готовы были вместе искать выходы из сложных проблем. Этот же подход мы стремимся использовать при решении задач, требующих координации многих структур и организаций различного уровня. Подтверждая своё название, парламентский центр стал площадкой, где все заинтересованные стороны могут сесть за один стол и найти точки соприкосновения, определить первые шаги, чтобы сдвинуть ситуацию с мёртвой точки.

Седьмой созыв стал и ещё одним из самых публичных за последние годы. Мы в полной мере стараемся пользоваться современными цифровыми возможностями: увеличилось количество размещённой на сайте обязательной, справочной и документальной информации; наши двери всегда открыты для журналистов; каждая сессия транслируется в интернете в режиме онлайн; все документы повестки сессии публикуются заранее, а после завершения заседания в том же разделе размещаются поимённые результаты голосования.

Толчком для ещё одной формы цифровизации краевого парламента стало введение "коронавирусных" ограничений. Нам удалось избежать соблазна принимать все законы заочно, опросным путём, как сделали некоторые регионы. Мы оперативно подготовили изменения в регламент и организовали проведение сессий по видео-конференц-связи. Формат подтвердил свою эффективность, и полученный опыт будет служить и последующим созывам. Как могли наблюдать все желающие, в видеорежиме сохранились и глубина, и острота обсуждения вопросов. Но это только начало работы по цифровизации законотворческой деятельности, завершать её предстоит депутатам следующего созыва. И цель её – не просто внедрение новых технологий, а повышение открытости, понятности законотворчества для населения, создание каналов обратной связи депутатов и их избирателей.

Научились быстрее реагировать на проблемы

– Можете назвать важные, на ваш взгляд, законы, которые принял парламент за седьмой созыв?

– Каждый из них по-своему важен – для какой-то категории граждан, для определённой сферы экономики. Могу отметить те, с действием которых может столкнуться каждый. Это, например, так называемый "закон о тишине", регулирующий нормы о превышении шума в то или иное время. Данный закон, кстати, принимался при активном участии граждан. Принят, как я уже говорил, ряд так называемых "антитабачных" законов, направленных на защиту здоровья окружающих лиц и несовершеннолетних граждан.

Большой блок решений, которые мы принимали в течение созыва, связан с социальной политикой, повышением доходов жителей региона. За эти пять лет зарплата выросла более чем на 40%, хотя всё равно это недостаточный показатель. Для депутатов это должно остаться главным приоритетом на ближайшие годы. В то же время удалось добиться изменения структуры зарплаты бюджетников: учителей и медиков. По педагогам произошло увеличение базовой части оклада, кроме того, поменялся и формат её начисления. Значительно за это время выросли доходы и у медицинских работников, что стало помогать в том числе и с решением кадрового вопроса.

В 2017 году мы внесли изменения в закон о ветеранах труда. Были расширены основания для получения этого звания, о чём нас давно просили избиратели. С момента, как поправки были приняты, уже более пяти тысяч человек смогли воспользоваться своим правом.

В текущем созыве немало внимания было уделено обеспечению горячим питанием учащихся. Сначала это были школьники из многодетных семей, потом дети с ОВЗ, а затем по инициативе президента бесплатное питание ввели во всех начальных классах.

Принят новый закон о благотворительной деятельности и волонтёрстве. Было увеличено число граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Расширены льготы по уплате взносов на капитальный ремонт для ряда категорий пожилых граждан и инвалидов, а также формы использования регионального материнского капитала.

Не столь важным для большинства, но принципиальным для нас стало принятие закона о Молодёжном парламенте Алтайского края. Долгие годы работа этого органа, созданного при АКЗС, регламентировалась только положением о МПАК. Проект же профильного закона лежал у нас ещё с 2002 года. И вот совсем недавно мы перешли в этой теме на новый качественный уровень. За последние годы постепенно уходит скепсис по отношению к этому органу. Ребята предложили несколько законопроектов, которые АКЗС впоследствии поддержало, в подготовке ещё нескольких они приняли самое активное участие.

В течение всего созыва депутаты вместе с исполнительной властью искали законодательные пути решения таких застарелых и болезненных тем, как поддержка обманутых дольщиков, узаконение самовольных строений, предоставление земельных участков многодетных семьям, трудоустройство инвалидов и др.

Есть у нас и успешный опыт продвижения инициатив Алтайского Заксобрания. Стоит вспомнить ту же передачу на федеральный уровень финансирования лечения пациентов по трём видам орфанных заболеваний. Эту тему мы обязательно продолжим лоббировать. Определённые надежды в этой области связаны с дополнительными средствами, которые поступят в федеральный бюджет после введения с 1 января 2021 года НДФЛ по ставке 15% для россиян, зарабатывающих свыше 5 млн руб. в год.

Могу напомнить, что именно Алтайское Заксобрание было инициатором новой федеральной программы – комплексного развития сельских территорий. Она сегодня успешно работает на территории всей страны и приносит районам края значительные средства.

Ещё одна из ключевых целей депутатского корпуса – создавать комфортные рабочие условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций, совершенствовать бюджетную и налоговую политику. Нами были приняты законы, направленные на активизацию инвестиционной деятельности, например, путём предоставления земельных участков для приоритетных проектов или введения налоговых льгот резидентам территорий опережающего развития в Заринске и Новоалтайске. На этот счёт существует отдельный краевой закон. Кстати, число резидентов ТОСЭР с каждым годом становится всё больше.

Могу ещё выделить профильный закон о туризме, принятый в этом созыве, а также о налоге на профессиональный доход для самозанятых граждан. Это было абсолютно правильное решение. Никто не ожидал, если честно, что более 16 тысяч человек легализуют свой бизнес. Внушительная цифра. Показательный момент был во второй половине прошлого года. Когда стало понятно, что ЕНВД будет окончательно отменён, Заксобрание переформатировало закон о патентной системе, сделав его более гибким. Результат налицо – популярность патента у предпринимателей выросла многократно.

Конечно, это далеко не полный перечень того, что удалось сделать за созыв. Есть и нерешённые пока вопросы. Например, очень болезненный вопрос по обращению с бездомными животными. Здесь у каждого своя правда – и у тех, кто настаивает на максимально гуманном обращении с животными, и у тех, кто говорит об опасности бродячих животных для людей, особенно детей. Мы несколько раз приступали к решению проблемы, находили варианты. Но очень жёсткие требования федерального законодательства не позволяют сегодня выстроить эффективную систему работы с этими животными.

Не решён вопрос с жильём для детей-сирот. Эта проблема имеет не только финансовое измерение. Даже получая средства, регионы не могут их потратить из-за несоответствия требований законодательства и состояния рынка жилья. Мы сделали первый шаг – приняли закон о выделении жилищных сертификатов для сирот. Всего несколько регионов пока приняли такие решения, и давать оценку такому механизму ещё рано. Уверен, что для новых депутатов эта тема будет одной из центральных. Хотя, по моему убеждению, здесь нужно принимать федеральный закон.

В целом мне бы хотелось, чтобы новый созыв взял от действующих депутатов принципиальность и в то же время готовность к диалогу. Научился быстрее реагировать на происходящие события, на проблемы людей.

Удалось создать задел за прошедшие годы

– В конце апреля АКЗС заслушало доклад губернатора за 2020 год. Что получилось у команды Виктора Томенко, а с чем она не справилась?

– Одно из достоинств нынешнего отчёта – то, что это фактически не только обзор сделанного за 2020 год, а попытка анализа работы правительства, сформированного губернатором, за трёхлетний период. Виктор Петрович дал подробный анализ деятельности по ключевым направлениям. Несмотря на сложности, связанные с пандемией, большинство экономических показателей не просели, а где-то даже и выросли. Например, прошлой весной мы очень боялись, что допустим снижение доходов бюджета. Звучала цифра 18 млрд рублей. На самом деле доходы выросли, как собственные, так и помощь со стороны федерального центра – на борьбу с ковидом, поддержку малого и среднего бизнеса и обычных граждан. Все средства были успешно освоены.

Конечно, ещё много проблем нужно решать: доходы населения, газификация, общественный транспорт, организация местного самоуправления. Большой пакет предложений на этот счёт мы сразу после отчёта направили в правительство. Кстати, губернатор уже по ходу отчёта анонсировал ряд дополнительных мер поддержки из числа предложенных депутатами. Это индексация зарплаты муниципальным служащим, 300 млн рублей на покупку новых автобусов, увеличение компенсации при газификации с 20 до 50 тысяч рублей, а также гранты для предпринимателей, работающих в малых сёлах.

– С одной стороны, депутаты принимают непосредственное участие в формировании краевой политики, а потому несут ответственность за положение дел в регионе. С другой – в своих округах вы получаете обратную связь от населения. Как перемены, произошедшие в крае за эти пять лет, повлияли на жизнь рядовых граждан?

– Напомню, что 2016 год стал третьим по счёту годом сложного социально-экономического кризиса. Тогда все негативные последствия вышли наружу и коснулись каждого человека. Были приостановлены вложения в экономику со стороны государства, сокращены расходы бюджета, приостановлены программы модернизации образования и здравоохранения, перестали индексировать и без того невысокую зарплату бюджетников. Нужно было как-то решать клубок проблем, накопившиеся вопросы, но возможностей для этого в 2016 году практически не было. Поэтому было непросто встречаться с людьми, объяснять им и вдобавок говорить о планах. Тем не менее мы, депутаты, шли и открыто говорили, чем будем заниматься в последующие годы, если пройдём в АКЗС. Действительно, вскоре ситуация стала выправляться: мы постепенно стали выходить из кризиса, наметился подъём в экономике, росли доходы всех уровней бюджета, а значит, решались и острые социальные вопросы.

Для понимания просто приведу несколько цифр. Так, объём инвестиций в Алтайском крае за период с 2016 по 2021 год вырос с 75 до 125 млрд рублей, то есть практически в 1,5 раза. Это важнейший экономический показатель. Или, допустим, взять бюджет: если пять лет назад он был около 100 млрд рублей, то в нынешнем с учётом поправок – в районе 160 млрд. Такими же темпами росли и местные бюджеты.

Удалось решить вопрос по зарплате работников культуры: их доходы выросли за это время с 12 до 25 тысяч рублей, поднялись зарплаты и у педагогов с медиками, других бюджетников. Решались и вопросы дорожного строительства – есть улучшения, и они заметны при поездках по краю. Тем не менее проблемы остаются, особенно в крупных городах – Бийске и Рубцовске.

Резко выросли суммы, выделяемые на благоустройство, что сказалось и на качестве работ. Мы, кстати, в своё время выступили резко против сокращения финансирования программы "Комфортная городская среда" для Алтайского края. В итоге удалось отстоять свою позицию. Можно упомянуть и программу поддержки местных инициатив: мы начинали с очень скромных 42 млн рублей и доросли до 242 млн. Только за прошлый год удалось построить 370 объектов. Это очень приличные цифры.

Но при всех положительных изменениях вопросов у людей остаётся много, значит, будем на них отвечать. Самое главное, что за минувшие годы задел в Алтайском крае сделан, база наработана, теперь о каких-то вещах гораздо проще судить, собирать наказы и выполнять обещания.

Сложно оставаться партией большинства

– Вы до последнего дня не подавали заявление на праймериз "Единой России". Почему так долго откладывали этот шаг? Были сомнения в том, стоит идти на новый срок или нет? Не хотели попробовать свои силы на более высоком уровне и выдвинуться в Госдуму?

– Я не тянул. Другой вопрос, что моя фамилия на этот раз будет представлена в ином формате. Речь о партийном краевом списке. Поэтому в нынешней процедуре праймериз, которая идёт с 24 по 31 мая, я непосредственного участия не принимаю. Что касается поданных документов в Госдуму, это не значит, что я собираюсь туда идти. Уже говорил неоднократно: хочу остаться и работать здесь, в Алтайском крае. Однако как секретарь реготделения ЕР я должен показать своим коллегам и избирателям, что беру ответственность за формирование пула кандидатов не только в АКЗС, но и в Госдуму.

Сомнений – идти или нет – не было ни минуты. Мы (партия, – прим. ред.) очень много сделали в плане поиска инструментов, выстраивания отношений, и теперь наступает самый интересный момент – появляется возможность для реализации планов. Тем более что есть опыт, наработанный в АКЗС и на федеральном уровне – в составе Совета законодателей. Поэтому буду идти и добиваться избрания депутатом АКЗС. Если коллеги вновь доверят мне пост спикера в новом созыве, то смогу продолжить начатое.

– От некоторых экспертов звучат мнения, что рейтинг ЕР достиг минимума за последние несколько лет. С чем вы это связываете? Чувствуете более прохладное отношение избирателей к партии в Алтайском крае?

– Скепсис был и есть. Всегда сложно оставаться партией большинства, которая не только делает, но и отвечает, тем более в таком сложном регионе, как Алтайский край: со своеобразным укладом экономики, социальными отношениями. Нужно людям рассказывать и объяснять, что такое ЕР, чем она занимается. У меня уже целый портфель доводов. Цели наши достижимы – это большинство мест в краевом парламенте. План минимум – повторить результат 2016 года, максимум – его улучшить.

Количество заявившихся сегодня на праймериз ЕР почти на 30% больше, чем в 2016 году. Я считаю, что это показатель положительных изменений в отношении к партии и её популярности. Я бы не говорил о некоторой "прохладце". Партия берёт на себя ответственность, решает конкретные вопросы, и люди в большинстве случаев это видят. Мы сейчас не говорим о политических нигилистах, по мнению которых политики виноваты во всех жизненных неурядицах.

– Можно ли ожидать, что в новый созыв войдут представители непарламентских партий? Или им это пока не под силу?

– Сегодня есть много людей, которые не пройдут наше предварительное голосование. Вероятно, они затем могут попытать счастья с другими партиями. Есть ещё и те, кто вышел из оппозиционных партий и перешёл в непарламентские. Среди них есть достаточно активные, узнаваемые люди. Безусловно, конкуренцию они составить могут. Получится или нет – увидим осенью, всё зависит от активности кандидатов и партий. Давать прогнозы пока не готов.

Все силы – на нацпроекты

– Как вы только что сказали, вы бы предпочли остаться в Алтайским крае и в алтайском парламенте. Вероятно, у вас есть видение дальнейшей работы парламента. Можете хотя бы немного анонсировать эти планы?

– Надеюсь, что тенденция нынешнего созыва закрепится – будет создан профессиональный законодательный орган, нацеленный на конструктивную работу, призванный сделать лучше жизнь населения края. Собственно из-за низких доходов проистекают и многие другие наши беды: например, миграция населения.

В приоритете у будущего созыва по-прежнему будут вопросы, связанные с благоустройством территорий, дорожного строительства, газификации региона. Здесь, считаю, нам пора переходить к новой стратегии и стремиться газифицировать всю территорию края. В фокусе внимания должны остаться вопросы организации местного самоуправления, поддержки детей-сирот и многодетных семей, в том числе и выделение земельных участков.

Ну, и самое главное, нам необходимо в оговоренный срок – до 2024 года – реализовать нацпроекты в Алтайском крае. Регион регулярно получает на эти цели от 19 до 22 млрд рублей федеральных денег, которые мы полностью осваиваем. Если всё получится, то через несколько лет наш край разительно поменяется в лучшую сторону. Нужно только без длительного перехода завершить начатое.