12-летний ребёнок упал с горы "Чёртов палец" в Алтайском крае. Ребёнка доставили в Горно-Алтайскую городскую больницу.

Как сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС России, инцидент произошёл 30 мая. Силами спасателей ребёнка спустили на носилках с горы, после чего передали медикам.

Как отмечают в ведомстве, "Чёртов палец" является одной из наиболее зрелищных достопримечательностей Алтая, которая объясняется не только панорамным видом, но и легкодоступным расположением. Однако туристы часто забывают о правилах безопасности, из-за чего случаются подобные несчастные случаи.

В пресс-центре напомнили, что контроль за ребёнком является обязанностью каждого взрослого человека.