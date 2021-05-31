Заезжай и работай. Где в Барнауле арендовать готовый офис на льготных условиях

Бизнес – это не только большие возможности, но и большие трудности. Особенно для начинающих предпринимателей. Хорошо, если уже на старте есть и продуманный бизнес-план, и денежные средства, и комфортное помещение для офиса. Но такое бывает редко.

В поисках финансовой поддержки часто приходится брать кредит или занимать денег у знакомых. Но есть и другое решение – воспользоваться государственной помощью. Например, в центре "Мой бизнес". Здесь можно не только выгодно оформить заём, но и на льготных условиях получить офис под ключ. Руководитель центра бизнес-инкубирования Евгения Уфимская на радио "Эхо Москвы" рассказала, что это за офисы, кто может их занять и что для этого нужно сделать.

– Насколько мне известно, условия в ваших офисах очень привлекательные. Расскажите, как оборудованы помещения и сколько они стоят?

– В центре "Мой бизнес" есть пять готовых офисов. Предприниматели, которые к нам приходят, могут сразу начать в них работать – буквально с первого часа, ведь офисы оборудованы под ключ. Каждый – порядка 20 кв.м, на четыре рабочих места. То есть предприниматель может сразу зайти туда со своей командой.

Офисы расположены в исторической части города, в непосредственной близости к центру "Мой бизнес". Всё, что там происходит, – в шаговой доступности: консультации, наша помощь, поддержка.

Мы провели оценку рыночной стоимости каждого из этих офисов. У нас в среднем получилось порядка 10 тысяч рублей в месяц. Но смысл инкубационного периода, который длится три года, в том, что первый год резиденты платят всего 40% от этой стоимости – то есть примерно четыре тысячи рублей. Второй год – 60%, третий – 100%. Мы верим, что к третьему году предприниматели вырастут и смогут легко оплачивать эту стоимость.

– Важно, что в офисы ничего при этом не нужно докупать, верно?

– Да, здесь есть телефон, офисная мебель, скоростной Wi-Fi, компьютеры, офисные кресла. И наше сопровождение. Это действительно инкубатор.

– Вы разыгрываете офисы на конкурсной основе среди молодых предприятий, правильно? Какой бизнес может претендовать на этот офис?

– Преимущественно это стартапы. Наша целевая аудитория – это, конечно, начинающие предприниматели. У нас есть несколько приоритетных направлений по профилю бизнеса – это туристический бизнес, инновационный, производственный и социальный. Конечно, предпринимателей много сейчас и в сфере продвижения – их мы тоже рады видеть. Важно, чтобы предприниматели, которые заходят к нам в офис, понимали траекторию своего развития хотя бы на ближайший три года.

– Насколько здесь важна организационно-правовая форма предприятия?

– Не имеет особо значения. ИП, ООО. Самозанятым только пока не предлагаем эту услугу, ведь там четыре рабочих места, а самозанят, как правило, один человек. Но им мы предлагаем услуги коворкинга.

Намного важнее, чтобы предприятие было молодым – не старше чем три года. Нам важно поддержать начинающих предпринимателей, сделать их более конкурентоспособными, расширить рынок, показать дополнительные возможности.

– Какие шаги нужно предпринять, чтобы побороться за этот офис и победить в конкурсе?

– Главное – продумать бизнес-план. Предприниматель должен понимать свои сильные и слабые стороны, видеть, куда двигаться, изучать свою ЦА, свой продукт, партнёров, конкурентов, инвестиции. Даже этого будет достаточно на старте. Потом, когда проходит конкурс, мы помогаем дорабатывать бизнес-план, корректируем его.

Конечно, нужно быть зарегистрированным предпринимателем. Любая форма. Это можно сделать достаточно быстро сейчас. Важно, чтобы не было долгов перед налоговой. Ну и самое главное, если есть какие-то вопросы по конкурсу, звонить, узнавать, приходить в гости.

– Получается, если у кого-то есть хорошая бизнес-идея, то сейчас самое время воплощать её в жизнь? До какого времени вы будете принимать заявки на конкурс?

– До конца мая мы только объявим этот конкурс, и пока – с открытой датой. Но всё лето точно будем принимать заявки. Для людей, которые намерены стать предпринимателями, это время для того, чтобы сформулировать свои цели, составить бизнес-план, прийти к нам на консультацию Это абсолютно бесплатно и нет никаких ограничений. К осени мы подведём итоги и выберем резидентов бизнес-инкубирования в количестве пяти человек.

– Насколько я знаю, помимо предоставления офиса вы также помогаете предпринимателям другими услугами. Расскажите поподробнее, что ещё может получить резидент бизнес-инкубирования?

– Спектр услуг широкий. Мы работаем по запросу, в зависимости от того, что нужно для развития предпринимателя. У нас очень мощная и интересная образовательная программа.

Конечно, все услуги распределены по центрам. Есть Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта. Но все они расположены на Мало-Тобольской, 19.

Если нужно пройти какой-то образовательный курс, разработать сайт, поработать над рекламной стратегией – это к нам. Если предприниматель хочет выйти на международный рынок, он может поехать на международные выставки, которые организует Центр экспорта. Есть отдельный центр поддержки социальных предпринимателей – Центр инноваций социальной сферы. Там отдельные программы развития – инвестиционные подиумы, образовательные мероприятия.

Центр предоставления гарантий – если нужно поддержать финансово. В общем, всё зависит от самого предпринимателя – что он хотел бы получить от нас. И если ему нужно много всего и он не может сфокусироваться, тоже можно обратиться к нам – мы подскажем, куда обратиться в первую очередь. Любой человек, который придёт к нам с вопросами, уйдёт с чётким планом действий.

– Вы говорили, что в Центре бизнес-инкубирования развиваете новое пространство – коворкинг "Фабрика". Расскажите, что это за офис.

– Это 100 квадратных метров в стиле лофт; пространство, которое легко зонируется и меняет обстановку. Там могут находится 30 человек. Помимо общего зала, есть переговорные комнаты, в которых можно провести планёрку с удалёнными сотрудниками, организовать видеосвязь. Мы очень хорошо оснащены технически: есть ноутбуки, микрофоны, спикерфоны, проекторы, экраны.

Любой предприниматель может поработать у нас столько, сколько ему нужно. На сайте есть специальный раздел по бронированию коворкинга, там обозначены все локации.

Пространство располагает, чтобы там были не только официальные события, но и разноформатные – игровые, обучающие. Это офис нового поколения. К коворкингу прилагается ещё и чайная комната, где можно перекусить, выпить чаю или кофе.

– Каковы условия аренды?

– Почасовая оплата. Люди бронируют место в какой-либо из локаций на столько часов, сколько им нужно. Мы работаем через договор, но сейчас продумываем, как упростить процедуру оплаты.

– Помимо пространства для коворкинга, у вас есть три конференц-зала. Что это за залы и как можно ими воспользоваться?

– Да, у нас три больших зала для организации бизнес-мероприятий. Совсем недавно у нас появился Зал традиций, его мы стараемся наполнять официальными событиями. Но, на самом деле, возможно любое. Все залы оснащены технически для проведения онлайн- и офлайн-мероприятий.

Зал традиций порядка 30 человек вмещает. Есть ещё Лекторий, который настраивает на учебную атмосферу – тоже на 30 человек. Рассадка может быть разной – и круглый стол, и без столов вообще.

Самый большой зал расположен у нас наверху. Он вмещает порядка 150 человек.

Эти залы мы также сдаём в аренду по среднерыночной стоимости. Например, большой зал стоит 1500 рублей в час. Если гости на целый день приходят и бронируют более чем на восемь часов, они получают скидку 15%. Так по каждому залу. Зал традиций – 600 руб/час, лекторий – 550 руб/час.

Мы смотрели похожие залы, и во многих цена выше. Но мы не гонимся за прибылью. Нам важно, чтобы предпринимателям было удобно, комфортно, приятно с нами работать.

– Расскажите, будут ли в центре "Мой бизнес" проходить какие-то особые мероприятия, посвящённые Дню российского предпринимательства?

– Конечно, у нас идут мероприятия, которые предваряли этот день: например, Конгресс предпринимательских сообществ. Ряд постпраздничных мероприятий тоже запланирован: игровые форматы по переговорам, по продажам. Кроме того, центр "Мой бизнес" сейчас готовит площадку на форуме АТР. Это будет самое эмоциональное и насыщенное завершение мероприятий, посвящённых Дню российского предпринимательства.

– Центр "Мой бизнес" многое сделал для бизнеса во время пандемии. Расскажите, как прошёл прошлый год, и продолжите ли вы поднимать престиж предпринимательства?

– Прошлый год действительно стал поворотным, в частности для центра "Мой бизнес". Мы были как на передовой: работали на горячей линии в тот месяц, когда все ушли на самоизоляцию. Почти все сотрудники центра сели за телефоны. Это невероятно сплачивает.

Звонили люди, которые нуждались в поддержке. Насколько могли, мы отрабатывали их запросы. Я убеждена, что эта горячая линия была необходима, потому что первую волну растерянности мы взяли на себя.

Это научило нас быстро перестраиваться. С того момента мы стали переходить в онлайн, в том числе на онлайн-консультирование – быстрое, оперативное, грамотное. Сейчас такие форматы продолжают существовать в нашей работе, несмотря на то, что вернулись личные встречи. Всё равно у общества уже есть запрос на онлайн, потому что это экономит время.

Что касается престижа предпринимательства, мы создавали, создаём и будем создавать мощное сообщество единомышленников. Предпринимателей, их культуру и деловую репутацию мы поддерживаем и всячески развиваем. За этим стоят наши реальные дела: встречи, семинары, выставки, консультации.

Центр "Мой бизнес"

Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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