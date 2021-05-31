В МИД России заявили об угрозе вовлечения SWIFT в "санкционную спираль" против России

Глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Бирический заявил об угрозе вовлечения системы SWIFT в "санкционную спираль" против Москвы. По его словам, угрозы раздаются, прежде всего, со стороны США.

В разговоре с РИА Новости Биричевский подчеркнул, что отключение России от SWIFT возможно только при решении Совета безопасности ООН. Дипломат пояснил, что подобные меры нельзя называть санкциями, поскольку их принимает только уполномоченная структура.

"То, что применяют наши западные партнёры, это, скорее, барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене. Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту "санкционную спираль", – отметил Биричевский.

Напомним, что в начале мая Европарламент предложил отключить Россию от SWIFT, отказаться от российских нефти и газа, а также остановить постройку газопровода "Северный поток – 2".

Позднее Центробанк сообщил, что система SWIFT будет работать в России в штатном режиме и без каких-либо проблем, а в случае отключения внутрироссийский трафик можно будет перевести на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

SWIFT – общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи, которое используется как способ передачи информации и платежей между финансовыми организациями. Система позволяет банкам во всём мире отправлять и получать информацию в единой форме, поддерживая работу друг с другом.