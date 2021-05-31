В Горном Алтае выросло число умерших пациентов с ковидом

В Горном Алтае за минувшие сутки зафиксировали 17 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших выросло до 17 081 человека. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщает оперативный штаб республики.

Диагноз подтвердился у 13 жителей Кош-Агачского района и у четырёх жителей города Горно-Алтайска.

За весь период в регионе выздоровели 16 643 человека, в том числе один – за прошедшие сутки.

Скончался ещё один пациент с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 283 смерти, в том числе 238 – от коронавируса.