"Ревизию" аварийных домов проведут в Барнауле

В Барнауле по заданию мэрии обследуют аварийные дома, ожидающие расселения и сноса, но в которых ещё проживают семьи.
Такую работу в городе проводят ежегодно: специалисты проверяют техническое состояние зданий и сравнивают с показателями прошлых лет, сообщает сайт города. Это позволяет определить, насколько за год ухудшилось состояние домов, появились ли новые дефекты и повреждения.
Всю собранную информацию передадут в городской комитет ЖКХ. Если исследование покажет, что проживать в доме опасно для жизни и здоровья барнаульцев, мэрия будет решать вопрос об экстренном расселении здания.
"Комитет ЖКХ после получения от уполномоченного органа информации осуществляет систематизацию и анализ информации о техническом состоянии аварийных домов, формирует единую базу данных о техническом состоянии аварийных домов и ежеквартально актуализирует её", – сказано в постановлении на сайте города.
Сейчас в реестр аварийных домов включено 224 объекта. По информации администрации, 157 зданий расселят и снесут на средства города и страны. А вот будущее 67 аварийных домов (они признаны таковыми после 2017 года) пока неясно: на их расселение потребуется 3,5 млрд рублей, но источник финансирования пока не найден.
Комментарии
Кругом одни неучи!
Идите в школу русский язык учить!
...источник финансирования пока не найден...
Зато стоят незаселёнными сотни тысяч новых квартир.А банкиров с их ипотечными кредитами ждут миллиардные прибыли.
Сколько раз считали. Не устали.
А почему нельзя расселять аварийное жильё за счёт застройщика или владельца будущих зданий? Например, застройщик получает участок с тремя ветхими двухэтажками под строительство девятиэтажки с обязательством предоставить жильё в собственность жителям этих двухэтажек. Или хочет какая-то организация заказать строительство офисного здания для себя — пусть обеспечит жильём жителей тех домов, которые находятся на желаемом участке.
1.06.2021 08:59
Виктор
Вы чего такое говорите!?
Это схема при которой финансы не пойдут через руки чиновников.
А значит она безперспективна и нереализуема