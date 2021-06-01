"Ревизию" аварийных домов проведут в Барнауле

В Барнауле по заданию мэрии обследуют аварийные дома, ожидающие расселения и сноса, но в которых ещё проживают семьи.

Такую работу в городе проводят ежегодно: специалисты проверяют техническое состояние зданий и сравнивают с показателями прошлых лет, сообщает сайт города. Это позволяет определить, насколько за год ухудшилось состояние домов, появились ли новые дефекты и повреждения.

Всю собранную информацию передадут в городской комитет ЖКХ. Если исследование покажет, что проживать в доме опасно для жизни и здоровья барнаульцев, мэрия будет решать вопрос об экстренном расселении здания.

"Комитет ЖКХ после получения от уполномоченного органа информации осуществляет систематизацию и анализ информации о техническом состоянии аварийных домов, формирует единую базу данных о техническом состоянии аварийных домов и ежеквартально актуализирует её", – сказано в постановлении на сайте города.

Сейчас в реестр аварийных домов включено 224 объекта. По информации администрации, 157 зданий расселят и снесут на средства города и страны. А вот будущее 67 аварийных домов (они признаны таковыми после 2017 года) пока неясно: на их расселение потребуется 3,5 млрд рублей, но источник финансирования пока не найден.