Синоптики рассказали, какая погода будет в июне в Алтайском крае

Июнь в Алтайском крае будет дождливым, сообщает Росгидромет. По прогнозу синоптиков, ожидается больший объём осадков, чем в среднем для этого времени года.

"Избыток осадков предполагается на юго-западе Сибирского федерального округа, в Забайкальском и Приморском краях", – уточнили специалисты.

Метеорологи также отметили, что температура на территории региона будет незначительно выше нормы.

Ранее эксперты сделали прогноз погоды на лето в Сибири, в том числе и в Алтайском крае. Синоптики прогнозируют, что самым жарким месяцем лета в СФО станет июнь. Июль и август будут в пределах климатических норм.