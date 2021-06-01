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Волонтёры, ректоры и "десант" из Барнаульской думы. Единороссы подвели итоги праймериз

, ИА "Амител"
Окончательный список кандидатов от партии власти утвердят на конференциях в июне
Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Праймериз "Единой России" в Алтайском крае по отбору кандидатов на выборы в Госдуму и Заксобрание прошли при рекордной явке выборщиков. Всего за семь дней предварительного партийного голосования своё мнение выразили более 228 тысяч жителей региона, или почти 12% от общего количества зарегистрированных избирателей в крае.

Что касается результатов, то сюрпризов предварительное голосование не преподнесло, тем не менее среди представителей партии власти, по сравнению с кампанией 2016 года, появилось много новых фамилий. Особенно заметно это по результатам праймериз в АКЗС. Так, среди новичков – ректоры "Политеха" и классического вуза, волонтёры, фермеры, а также большой "десант" из депутатов Барнаульской гордумы.

Итоги предварительного голосования накануне, 31 мая, подвёл руководитель регисполкома ЕР в Алтайском крае Денис Голобородько. По его словам, из 480 кандидатов, которых изначально зарегистрировали на праймериз, по разным причинам затем исключили 52 претендента. Некоторые соискатели взяли самоотвод, кто-то так и не принёс обязательную справку об отсутствии судимости.

Первые шесть дней праймериз шли в электронном формате – проголосовать можно было только онлайн. Всего на сайте ПГ зарегистрировались 89 324 выборщика, проголосовали при этом 73 369 жителей. Таким образом, явка составила 4,08% от общего числа избирателей. В последний день праймериз, 30 мая, можно было отдать свой голос по старинке – на избирательном участке. Всего к урнам в этот день пришли свыше 155 тысяч человек. Таким образом, итоговая явка составила более 228 тысяч человек, или 12%. Это намного выше результатов праймериз 2016 года (тогда проголосовали 123 тысячи человек).

Что касается победителей праймериз в Госдуму, то среди одномандатников победу одержали действующие парламентарии.

Победители по округам в Госдуму от Алтайского края:

  • округ № 39 – Даниил Бессарабов (75,61%);
  • округ № 40 – Виктор Зобнев (77,89%);
  • округ № 41 – Александр Прокопьев (87,22%);
  • округ № 42 – Иван Лоор (69,68%).

Победители в Госдуму по общефедеральному списку:

  • Александр Романенко (49,08%);
  • Наталья Кувшинова (34,79%);
  • Артём Шамков (28,48%);
  • Татьяна Ильюченко (11,70%);
  • Валерий Елыкомов (9,97%);
  • Анна Ведлер (6,53%);
  • Сергей Войтюк (6,06%);
  • Ирина Яковенко (5,17%);
  • Олег Быков (4,51%);
  • Сергей Струченко (4,30%).

Окончательный состав кандидатов определит съезд "Единой России", который пройдёт в Москве 19 июня. Скорее всего, Алтайский край объединят в одну региональную группу с Республикой Алтай. Совместный результат двух регионов, полученный за ЕР, и будет влиять на то, сколько думских мандатов достанется алтайским единороссам.

Победители праймериз на одномандатных округах в АКЗС:

  • округ № 1 – Ксения Белоусова (72,64%);
  • округ № 2 – Наталья Цепенко (60,13%);
  • округ № 3 – Денис Голобородько (68,58%);
  • округ № 4 – Сергей Серов (70,45%);
  • округ № 5 – Алексей Найден (64,96%);
  • округ № 6 – Игорь Панарин (64,18%);
  • округ № 7 – Игорь Левин (63,16%);
  • округ № 8 – Ирина Солнцева (69,86%);
  • округ № 9 – Юрий Матвейко (64,28%);
  • округ № 10 – Анатолий Вытоптов (78,13%);
  • округ № 11 – Анатолий Волженин (68,91%);
  • округ № 12 – Максим Кочев (63,34%);
  • округ № 13 – Владимир Лещенко (55,1%);
  • округ № 14 — Александр Демин (69,16%);
  • округ № 15 – Николай Якушев (45,14%);
  • округ № 16 – Андрей Хмурович (58,37%);
  • округ № 17 – Вадим Смагин (76,82%);
  • округ № 18 – Сергей Приб (62,27%);
  • округ № 19 – Андрей Марков (56,7%);
  • округ № 20 – Александр Локтев (63,38%);
  • округ № 21 – Иван Нифонтов (69,61%);
  • округ № 22 – Дмитрий Аганов (80,72%);
  • округ № 23 – Сергей Писарев (49,49%);
  • округ № 24 – Анатолий Суворов (51,46%);
  • округ № 25 – Александр Лисицын (77,4%);
  • округ № 26 – Артём Шамков (83,98%);
  • округ № 27 – Вячеслав Перерядов (68,35%);
  • округ № 28 – Альберт Лунев (72,31%);
  • округ № 29 – Татьяна Ильюченко (57,87%);
  • округ № 30 – Андрей Абрамов (55,94%);
  • округ № 31 – Григорий Бахтин (62,44%);
  • округ № 32 – Валерий Никеев (62,95%);
  • округ № 33 – Ирина Кох (72,01%);
  • округ № 34 – Владимир Дубровский (47,35%).

Победители по территориальным группам в АКЗС:

  • тергруппа № 1 – Анна Ведлер (55,56%);

  • тергруппа № 2 – Наталья Кувшинова (66,27%);

  • тергруппа № 3 – Петр Боос (58,59%);

  • тергруппа № 4 – Алексей Кривенко (63,62%);

  • тергруппа № 5 – Василий Куц (56,35%);

  • тергруппа № 6 – Владимир Пелеганчук (57,92%);

  • тергруппа № 7 – Иван Панов (58,53%);

  • тергруппа № 8 – Василий Мотуз (56,1%);

  • тергруппа № 9 – Максим Банных (54,41%);

  • тергруппа № 10 – Николай Данилин (54,32%);

  • тергруппа № 11 – Елена Долженко (50,27%);

  • тергруппа № 12 – Александр Лазарев (60,3%);

  • тергруппа № 13 – Артём Сафонов (46,33%);

  • тергруппа № 14 – Константин Ежов (54,07%);

  • тергруппа № 15 – Игорь Пляко (53,02%);

  • тергруппа № 16 – Антон Васильев (43,34%);

  • тергруппа № 17 – Александр Траутвейн (60,65%);

  • тергруппа № 18 – Константин Панкратьев (52,34%);

  • тергруппа № 19 – Иван Мордовин (42,14%);

  • тергруппа № 20 – Дмитрий Денисов (46,35%);

  • тергруппа № 21 – Владимир Устинов (36,51%);

  • тергруппа № 22 – Александр Рождественский (38,83%);

  • тергруппа № 23 – Евгений Кулешов (40,75%);

  • тергруппа № 24 – Дмитрий Абалымов (44,44%);

  • тергруппа № 25 – Иван Огнев (65,53%);

  • тергруппа № 26 – Дмитрий Ильиных (40,65%);

  • тергруппа № 27 – Сергей Бочаров (44,12%);

  • тергруппа № 28 – Ирина Яковенко (40,98%);

  • тергруппа № 29 – Алексей Круглов (41,8%);

  • тергруппа № 30 – Евгений Плахотин (45,81)%;

  • тергруппа № 31 – Максим Ленский (48,54%);

  • тергруппа № 32 – Татьяна Митяева (47,75%);

  • тергруппа № 33 – Александр Гуньков (45,81%);

  • тергруппа № 34 – Алексей Чуканов (42,58%).

Список кандидатов в депутаты АКЗС рассмотрят и окончательно утвердят на региональной партконференции в июне. Партия намерена максимально закрыть все позиции на выборах в Заксобрание. Всего по итогам праймериз на сентябрьские выборы пойдут 34 одномандатника, ещё 170 человек будут распределены по тергруппам (в каждую войдут максимально разрешённые законом пять человек). Таким образом, партию власти в сентябре в единый день голосования представят 204 кандидата.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

1.06.2021 07:55
- гость -

Фарс признан состоявшимся.

1.06.2021 08:19
- гость -

Теперь и ЕР знает истинную поддержку - 12%, боюсь предположить - родственники и подчиненные, немного прихлебателей..........

1.06.2021 08:19
Гость

Позорнее не придумаешь

1.06.2021 08:50
- гость -

Удивлён комментаторам, лично не замечаю всех этих шоу. Знаете же поговорку. " Больше всего врут на рыбалке, охоте и на выборах" Пора привыкнуть

1.06.2021 08:58
- гость -

1.06.2021 08:50
- гость -

Охота и рыбалка - безобидные штуки. А власть - дело серьёзное, и уже не до шуток. Население сокращается по 600 тыс. в год. Вы к этому призываете привыкнуть?

1.06.2021 09:04
- гость -

1.06.2021 08:58
- гость -
Охота и рыбалка - безобидные штуки. А власть - дело серьёзное, и уже не до шуток. Население сокращается по 600 тыс. в год. Вы к этому призываете привыкнуть?

Если быть не равнодушным, у нас как попрёт рождаемость)))

1.06.2021 09:19
- гость -

проголосуем конечно как пойдём за тех кто за народ

1.06.2021 09:52
Сибиряк из Рубцовска

округ № 7 – Игорь Левин (63,16%);

Развалил Рубцовский Металлозавод, сейчас разваливает ЮгоЗападное ДСУ.....

округ № 40 – Виктор Зобнев (77,89%);

Буржуинищще каких поискать, к работникам относится как к отребью.


И эти люди теоретически должны представлять наши интересы.... Занавес!

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