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Новости

Британский врач назвал неочевидный симптом рака кожи

, ИА "Амител"
Специалист объяснил, в каком случае стоит обратиться за медицинской помощью
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Красные шишки на коже, которые можно по ошибке принять за комариные укусы, в действительности могут свидетельствовать о раке кожи, рассказал британский врач Росс Перри. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на зарубежное издание Daily Mirror.

Эксперт объяснил, что если человека действительно покусали насекомые, то следы от этих укусов в течение двух недель должны пройти. Если же ранки не заживают и вызывают дискомфорт, то следует обратиться к врачу.

Перри также рассказал, что о раке кожи может говорить появление без причины растущих болячек и шрамов, высыпания на глазном веке, тёмные пятна под ногтями и образование бледных участков кожи на голове и шее.

Ранее врач-радиотерапевт, онколог Станислав Ракитин рассказал о причинах, которые способствуют развитию онкологических заболеваний.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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