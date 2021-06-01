Россия победила Швецию по буллитам и не пустила её в плей-офф ЧМ

Сборная России по хоккею завершила победой матч группового этапа чемпионата мира по хоккею со Швецией и обеспечила себе место в плей-офф. Поражение лишило шведов шансов выйти в следующий раунд турнира. Впервые в истории плей-офф ЧМ пройдет без участия шведских хоккеистов.

Основное время завершилось вничью. На голы Фредена и Олофссона россияне ответили неотразимыми бросками Слепышева и Барабанова.

В серии буллитов точнее оказались российские спортсмены. Из трёх попыток шведы реализовали только две, в то время как россияне били по воротам без промахов. Решающий бросок на счету Тарасенко.

Таким образом, сборная России преподнесла хороший подарок главному тренеру Валерию Брагину в день его рождения.

Россияне набрали 14 очков в группе "А" и поднялись на первое место в турнирной таблице. Шведы с 10 очками остались пятыми и впервые в истории не сумели пробиться в плей-офф чемпионата мира.

Заключительный матч группового этапа Россия проведёт 1 июня против команды Белоруссии. Независимо от его исхода россияне сыграют в плей-офф.