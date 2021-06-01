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Новости

Восемь пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки

, ИА "Амител"
В лабораториях подтвердили ещё 56 случаев заражения коронавирусом
Фото: pixabay..com

Фото: pixabay..com

Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3241, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в лабораториях подтвердили 56 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 51 696. Выздоровели 46 616 человек (+64 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились следующим образом: Барнаул – 26, Рубцовск – 7, Благовещенский район – 5, Камень-на-Оби – 4, Бийск, Егорьевский, Завьяловский, Ребрихинский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Кулундинский, Павловский, Панкрушихинский, Суетский районы – по 1 заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 142 пациента, из них 48 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 213 коек.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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